$1000 ежемесячно: украинцам нужно дать возможность "откупиться" от мобилизации, — психолог (видео)

По словам Андрея Козинчука, потенциальный айтишник или работник холдинга мог бы делать ежемесячный взнос в бюджет, поскольку он является действительно ценным "бойцом экономического фронта".

Если ты точно знаешь, что ты незаменим в общественной жизни и твоя польза в гражданском аспекте значительно превышает пользу от службы в армии, то в нее не надо идти, но главный вопрос — действительно ли так оно и есть. При чем, если кто-то действительно имеет особые таланты в той или иной гражданской отрасли, он всегда найдет свое предназначение в ВСУ и станет незаменимым на своем участке фронта. Об этом в интервью Фокусу рассказал капитан ВСУ и психолог Андрей Козинчук.

По его мнению, можно было бы вообще позволить некоторым украинцам платить своеобразную откупную от войны.

"Например, какой-то крутой айтишник или руководитель в холдинге с многотысячной зарплатой в долларах мог бы делать ежемесячный взнос в бюджет в $1000-1500, потому что он действительно ценный "боец экономического фронта", — говорит Андрей Козинчук, — И надо избавиться от мыслей, что "люди идут гибнуть на войне". Они идут убивать оккупантов".

Как только мы вернем наши мысли и психологию на рельсы не выживания, а получения победы, то глобальный настрой изменится к лучшему, отмечает капитан ВСУ. Он уверен, что если человек действительно может для победы сделать действительно больше именно в гражданской жизни, то так и надо делать.

"Все равно есть профессии, без которых гражданское население не может обойтись и отправлять таких людей на фронт, например ремонтников, акушеров или электриков или главу района не надо, — отмечает боевой психолог, — Потому что город накроет блэкаут, а район без нормально руководства придет в упадок".

Вообще, Андрей Козинчук, как профессиональный психолог, советует всеми способами повышать свое ментальное здоровье с помощью саморазвития и выполнения конкретно поставленных задач перед самим собой.

"Надо понимать, что у нас сейчас идет борьба за существование украинской нации. Надо думать не только о себе, а о себе, как части целой Украины и постоянно улучшать себя, — отмечает капитан ВСУ, — Все думают, как улучшить Зеленского или Залужного, а надо думать, как усовершенствовать себя и спасти страну".

По мнению Андрея Козинчука, если кого-то мобилизовали, то он должен пытаться согласно своим навыкам найти себе соответствующую должность, на которой бы мог лучше защищать страну. Например, если даже бариста пришел в армию, то как человека, который имеет способности выносливости к монотонной работе и внимательности в деталях его можно приспособить к слежению за радарами или передачи и сбора информации. Любую гражданскую профессию или навыки можно приспособить для фронта, считает капитан ВСУ.

Ранее Фокус рассказывал, что украинские бойцы на фронте ждут ротации и пополнения. Психолог Андрей Козинчук рассказал, кто из них сломался, а кто выстоял.