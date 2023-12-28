На фронте ждут ротации и пополнения: психолог рассказал, кто сломался, а кто выстоял (видео)

Усталость от войны основывается на трех составляющих: физическом, психологическом и социальном уровнях. Поэтому с государством и обществом надо наладить диалог, считает боевой психолог Андрей Козинчук.

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Обновленного закона о мобилизации на фронте ждут с нетерпением, потому что все очень устали и ждут, когда состоится ротация. Но не все на фронте понимают, что тотальной замены не будет, а скорее будет пополнение. Об этом в интервью Фокусу рассказал капитан ВСУ и психолог Андрей Козинчук.

По его словам, бойцов "на нуле" (на линии боестолкновений) очень бесят трендовые видео в TikTok и других соцсетях, в которых рассказывается, как "откосить" и как отболтаться от представителей ТЦК, которые хотят вручить повестку. У некоторых бойцов даже есть злорадство из-за усиления мобилизации.

"Интересно то, что у ребят из ВСУ, которые воюют с 2014 года особых надежд или негатива нет — они привыкли воевать, — подчеркивает Андрей Козинчук, — такая раздражительность есть у тех, кто ожидал быстрой победы и вообще сомневался, идти ли воевать".

По мнению психолога, не надо ожидать конца войны, а надо его делать, приближать. Надо иметь очень регламентированный распорядок дня и заниматься тем, что необходимо, а не ждать чуда. Ломаются те, кто находился в эфемерной радости от быстрых побед.

"Особенно плохо повлиял Харьков и Херсон, потому что когда ВСУ остановились на этих городах все стали их критиковать и гнать вперед, — отмечает капитан ВСУ, — особенно раздражали постоянные статьи в западных СМИ о контрнаступлении. Им там, оказывается, было виднее, как у нас здесь все происходит на фронте".

Относительно усталости от войны среди военных, то по утверждению психолога, есть нормы пребывания человека в высокой психогенной среде: отдых 2 часа в день (не сон), месяц отпуска и другие нормы. Все это есть в правилах, но в сегодняшних условиях без пополнения достичь норм невозможно.

"Мы пытаемся выходить из этой ситуации благодаря внутренней ротации, — отмечает Андрей Козинчук, — Но все это вроде, когда человек выходит из угарного угара в прокуренное помещение — кардинальной разницы нет".

Кроме физической усталости есть еще ментальная усталость от критики контрнаступления, от поисков виновных в каких-то неудачах и от того, что даже бойцов в форме, проходящих лечение люди спрашивают "а почему ты не на фронте?", отмечает эксперт.

С социальной точки зрения тоже есть проблема, ведь, по словам капитана ВСУ, прибыв на отдых боец видит вокруг таких же уставших, но гражданских людей, которые тоже не знают, что будет дальше.

"Когда боец идет в форме, то от него шарахаются мужчины, потому что видят в нем военкома с повесткой, — говорит Андрей Козинчук, — Но если зайти в какой-то барбершоп в форме и с папочкой, то окажется, что никакой очереди уже нет".

Поэтому, отмечает психолог, усталость от войны как раз и основывается на этих трех составляющих: физическом, психологическом и социальном уровнях. Поэтому с государством и обществом надо наладить диалог и честно говорить, при каких условиях мы будем воевать, сколько месяцев будет идти служба и будут ли четкие отпуска.

И один из главных вопросов, который надо определить власти, это будущее военнослужащего после войны, акцентирует Андрей Козинчук. Ведь министерство по делам ветеранов не работает должным образом, и даже лечебное учреждение военнослужащий не может выбрать самостоятельно даже за собственные деньги.

Ранее Фокус сообщал, что в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, цель которого — усилить мобилизацию в Украине. По словам нардепа Александра Горенюка, изменения начнут действовать не раньше весны.