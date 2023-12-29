"Не хотели верить в войну, а хотели шашлыков": Евгений Дикий о мобилизации и социуме (видео)

Почему-то люди считают, что "магические ВСУ" принесут им победу, а народу достаточно просто в них "верить" и иногда донатить. Те, кто хочет переждать и не идти в ряды ВСУ могут все равно погибнуть от рук оккупантов, но уже в рядах их армии на "мясных штурмах", говорит ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий.

Закон о мобилизации опоздал почти на год, ведь его должны были обсуждать, менять и принимать еще осенью 2022 года. Когда оккупанты начали у себя мобилизацию то, всем нужно было понять, что воевать с превосходящим количеством врагом можно только имея высокий уровень технологий вооружения. Об этом в интервью Фокусу рассказал ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, если бы у Украины была бы такая же ситуация с Россией как в свое время в США по Талибану, тогда бы можно было бы обойтись весенней мобилизацией 2022 года. Но с россиянами мы воюем на одном же технологическом уровне, одним и тем поколением вооружений, которое можно охарактеризовать как "Дискотека 80-х" с отдельными вкраплениями современных систем с обеих сторон.

"Уже этого достаточно для понимания, что с одним и тем же технологическим уровнем невозможно воевать меньшим количеством личного состава, — акцентирует Евгений Дикий, — А если ты хочешь поскорее закончить войну, то вообще надо иметь численное преимущество над врагом".

По словам ветерана, интересно, что шок в обществе от этого законопроекта происходит в обществе, которое предупреждали по всем каналам (дипломатическим, разведывательным и даже в прессе с рисунками истоков карт наступления), а оно в это не верило и собиралось жарить шашлыки на природе. Украина за это заплатила страшную цену, причем заплатили лучшими из бойцов, говорит Евгений Дикий.

"Жертвы войны могли бы быть совершенно другими, если бы мы к ней готовились и начало войны могло бы быть совершенно другим, если бы мы к ней готовились, — говорит ветеран АТО, — Но мы не верили, а хотели шашлыки. Вот теперь повторяется подобная ситуация и с мобилизацией: мы целый год закрывали глаза и "верили в ВСУ" отправляя, в лучшем случае, пожертвования и надеялись, что кто-то другой принесет нам "победную победу"".

А теперь ситуация обострилась настолько, что даже в очень глубоком ментальном тылу не видеть этих проблем невозможно, отмечает ветеран. Но можно обойтись без мобилизации, если нас всех устраивает, что Украину попросту уничтожат и оккупируют, говорит военный эксперт.

"Почему-то в сознании многих украинцев появилась уверенность, что у нас есть какие-то магические, высокопрофессиональные ВСУ, которые мы якобы десятилетиями холили, выращивали и вкладывали кучи денег, а они теперь не справляются, — отмечает Евгений Дикий — А на самом деле мы 30 лет ничего не делали для развития ВСУ, а в 2022 году множество обычных людей натянули на себя форму без всякой подготовки, ведь это просто они оказались ответственными украинцами".

Социум почему-то считает, что все эти добровольцы уже стали вроде Рэмбо, и теперь осталось только донатить и ждать победы, говорит эксперт. Но с большой войной так не бывает и ни в одной стране мира ни одна большая война еще не выигрывалась только добровольцами.

"Поэтому государство имеет такой механизм как мобилизация. Государство — это аппарат принуждения, созданный обществом, чтобы в нужное время заставить отдельного индивида поставить общий интерес целой нации выше своих персональных интересов, — акцентирует Евгений Дикий, — Я не знаю, какой тяжелой может быть ситуация для этого, чем оборона от врага".

Как пример, можно вспомнить Украинскую Народную Республику (УНР), за которую в свое время не пошла воевать достаточное количество людей, и государство поглотили Советы, говорит ветеран АТО. Поэтому мы почти сто лет не могли развиваться и жить как другие европейские страны, которые нашли в себе силы завоевать независимость.

"Те, кто во времена УНР не пошел воевать и думал, что по крайней мере выжил, потом умерли от голодомора или отправились в ГУЛАГ, или остались без имущества — напоминает Евгений Дикий — Именно это надо помнить тем украинцам, которые решили пересидеть и переждать".

Но тот, кто избегает пойти в ряды ВСУ может попасть под мобилизацию уже армии оккупантов, говорит эксперт. Живыми примерами являются мобилизованные с оккупированных территорий Крыма, луганской и Донецкой областей, которых россияне посылают в первую очередь на "мясные штурмы".

"Вполне логично, что россияне посылают на убой именно жителей оккупированных территорий, а не своих граждан, — акцентирует ветеран. — Об этом много бы могли рассказать жители Луганщины или Донетчины, как чтобы остались живыми, но ими заткнули все дыры на фронте и теперь в основном их просто нет в живых".

Ранее Фокус сообщал, что в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, цель которого — усилить мобилизацию в Украине. По словам нардепа Александра Горенюка, изменения начнут действовать не раньше весны.