Россию не пугает НАТО, но нападение на страны Альянса — самоубийство для РФ, — аналитик (видео)

Россия может использовать слабость блока в противостоянии гибридным угрозам. В НАТО очень заскорузлая бюрократическая система уставов, отмечает военный аналитик Александр Коваленко.

Для России нападение на любую страну НАТО — это выстрел себе в висок. Несмотря на бюрократический архаизм всех уставов Альянса они все равно работают и в случае нападения на любую страну НАТО все протоколы защиты будут активированы. Об этом в интервью Фокусу рассказал военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко.

Россияне могут иметь о себе любое мнение и хвастаться как угодно, утверждает эксперт, но руководство армии РФ точно не самоубийцы. Хотя они с удовольствием отправляют на самоубийства миллионы своих граждан, однако сами рисковать не хотят. Ведь НАТО может значительно быстрее дойти до Москвы чем это пытался сделать мятежник Евгений Пригожин, говорит специалист.

"Россия уже является угрозой для НАТО в гибридном формате, — отмечает Александр Коваленко, — потому что в НАТО не отработан ни один инструментарий противодействия именно гибридным угрозам. И именно это является реальной проблемой для Альянса".

По словам аналитика, например, можно представить, что завтра на территории Эстонии появляется некая "республика Нарва" и в уставе НАТО нет никаких пунктов как этому противодействовать. И хотя могут быть активизированы внутренние силы Эстонии или поддержка отдельных соседних стран, но обобщить полноценную военную статью к такой ситуации крайне трудно.

"В странах Балтии много так называемых "не граждан", которые могут мечтать о воссоединении с Великой и непобедимой Россией" и именно это является реальной проблемой, — акцентирует Коваленко, — Однако гибридные влияния могут быть не только военного, но и политического, информационного или экономического аспекта".

Вообще, пограничный фактор и разного вида мигрантов Россия давно использует для давления, говорит эксперт. Однако той же Финляндии такому влиянию помогает противостоять природа и ландшафт. В минусовую температуру мигрантам из Ирака или Сирии будет очень трудно прорывать границу и идти через зимний лес.

Важно осознать, что Россия не напугана на самом деле "угрозой НАТО", потому что прекрасно знает об архаизме бюрократии Альянса и его защитной, а не атакующей функции, отмечает аналитик. Поэтому все эти разговоры об "угрозе от Украины в составе НАТО" не соответствуют действительности, ведь в таком сценарии Украину как раз бы и сдерживали все эти натовские бюрократические процедуры.

Ранее Фокус рассказывал, что Польша разместила две пары истребителей F-16 на восточной границе НАТО. В заявлении вооруженных сил Польши говорится, что для защиты воздушного пространства на боевое дежурство также поставили самолет-заправщик.