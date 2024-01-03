В ЕС готовы делать все для поддержки Украины: НАТО укрепит свои позиции, — Леонид Швец (видео)

Пока что никто не будет отправлять украинских беженцев из-за границы. Они находятся в чужом правовом поле, говорит политический обозреватель Леонид Швец.

В Европе не думают, что если не передать Украине несколько тысяч беженцев призывного возраста, то Украина проиграет. Скорее заявления той же Эстонии о рассмотрении подобных действий являются лишь реакцией на слова Министра обороны Рустема Умерова о такой необходимости. Такое мнение в интервью Фокусу высказал политический обозреватель Леонид Швец.

Так или иначе, наши беженцы находятся в правовом поле других государств, поэтому как минимум надо будет вступить с этими странами в соответствующие контакты для решения такого вопроса, подчеркивает специалист. К таким моментам надо относиться как к техническим вещам, которые правительства стран обсуждают между собой.

"Понятно, что в ЕС есть тревога, ведь все понимают, что эта война — надолго и надо будет вкладывать в нее больше ресурсов, — акцентирует Леонид Швец, — сейчас это серьезный вызов, на который надо отвечать не только Украине".

Однако никакой паники среди европейских стран нет, поэтому не надо кричать, что "все пропало", отмечает политический обозреватель. Все понимают, что надо делать тяжелую, сплетенную работу и ЕС к этому готов.

В то же время Леонид Швец не видит предпосылок, чтобы какая-то международная организация, то же самое СНГ, прекратила свое существование в этом году. При этом проблемы есть у всех: начиная от ООН и заканчивая "Красным крестом". Российская ОДКБ тоже расползается по швам, отмечает эксперт.

"Особенно существенны сейчас вызовы перед НАТО, потому что сейчас Альянс требует значительных инвестиций в войну и защиту Европы, — акцентирует Швец, — Там поняли, что угроза от России очень серьезная и надо делать все для защиты".

С другой стороны, Альянс пополнится Финляндией и Швецией, поэтому НАТО будет только усиливаться, а не ослабевать, говорит политический обозреватель. А ЕС в свою очередь обязательно будет развиваться, но уже после войны. И хотя согласование формальностей вступления в ЕС Украины может занять годы, однако там уже относятся к Украине как к "члену клуба".

Что касается ООН, то, по мнению Леонида Швеца, эта организация будет переформировываться, но в течение следующих 7-10 лет. Ведь свои задачи по согласованию международных интересов она уже почти не выполняет. И хотя запрос на подобное переформатирование действительно есть, но он сейчас не ко времени, отмечает специалист.

Напомним, недавно в ВСУ рассказали, кому из мужчин не имеют право вручать повестки на блокпостах. В частности, такое вручение повесток больше касается тех, кто пытается избежать постановки на учет.