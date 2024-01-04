Надо возвращать любой ценой: политолог Евгений Магда о возвращении украинских пленных

Благодаря обмену пленными Путин сейчас набирает политические баллы перед своим переизбранием. Украина должна транслировать на Запад и глобальный Юг свою информацию об обстрелах украинских городов, считает директор института мировой политики Евгений Магда.

Глобальный Восток и Юг выступают за собственные интересы в противостоянии России и Украины, поэтому пытается заработать политические баллы на миротворческой деятельности, на том же самом обмене пленными, о котором помогли договориться ОАЭ. Посредничество в обмене пленными — это абсолютно гуманитарный процесс, а наших пленных надо возвращать любым способом. Об этом в интервью Фокусу заявил директор института мировой политики Евгений Магда.

Подобных посредников в обмене пленными может быть несколько, отмечает эксперт, главное, чтобы они могли договориться с Киевом и Москвой о новых обменах. На сегодня, к сожалению, еще тысячи украинских защитников все еще остаются в плену оккупантов.

Хотя, по мнению Евгения Магды, Кремль охотно устраивает показательные судебные процессы над пленными с "Азовстали" и другими военными ВСУ на этот раз Путин пытается набрать больше политических баллов перед своими перевыборами путем возвращения из плена российских солдат. Эксперт сомневается, что ОАЭ пообещали что-то Путину за счет Украины или собственный счет.

Что касается ситуации с ракетными обстрелами Белгорода в качестве ответов на обстрелы украинских городов, то по мнению политолога, Россия пытается использовать своих собственных агентов влияния в Европе, чтобы обвинить Украину. Однако не все европейские деятели, которые призывают прекратить обстрелы или войну, являются агентами Кремля, но спецслужбы РФ удачно находят и используют таких людей в своих целях.

"В наших реалиях это означает, что Украина должна транслировать на Запад и глобальный Юг свою информацию об обстрелах украинских городов со стороны оккупантов, — акцентирует Евгений Магда, — Это можно сделать, например, через судьбы конкретных выживших людей и через судьбы семей, в которых кто-то из близких погиб из-за обстрелов РФ".

Эксперт отмечает, что мы должны подчеркивать понятный гуманистический принцип, что жизнь каждого человека является уникальной и неповторимой. Украина не может игнорировать смерти собственных граждан. Конкретные примеры жертв российских обстрелов способны задеть лучше, чем любые политические заявления.

"Кроме того, РФ сейчас будет пытаться дискредитировать западное оружие, которое поставляется Украине, как орудие убийства мирных россиян, — акцентирует Евгений Магда, — В свою очередь мы должны говорить, что 10 сбитых "Кинжалов" является рекордом для западного ВПК, ведь разработчики ПВО Patriot не закладывали такую возможность в свои системы".

Украине постоянно нужно говорить, что если бы не западные системы ПВО, то погибло бы еще больше украинцев. Это тот элемент, который Украина должна использовать во время борьбы за увеличение помощи и за демонстрацию того, что РФ надо остановить любым способом.

Полный разговор с Евгением Магдой вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что по мнению политического обозревателя Леонида Швеца в ЕС готовы делать все для поддержки Украины. В свою очередь НАТО укрепит позиции благодаря Финляндии и Швеции.