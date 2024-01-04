Правительство Польши не будет разгонять фермеров, блокирующих границу: эксперт о международных отношениях Украины

Украина имеет тяжелые отношения с "Вышеградской четверкой". Надо более активно разговаривать с Польшей, Венгрией, Чехией и Словакией, считает политолог Евгений Магда.

Правительство Дональда Туска в Польше не может себе позволить в начале своей работы силовым путем пресекать протесты и блокирование дорог местными фермерами. Это повлечет негативное влияние на местных выборах и на выборах в Европейский парламент, которые состоятся в этом году. Об этом в интервью Фокусу заявил директор института мировой политики Евгений Магда.

По мнению эксперта, Украине надо активнее сотрудничать со всеми странами "Вышеградской четверки": Польшей, Словакией, Венгрией и Чехией и вести с ними прямой диалог разъясняя экономические наши проблемы.

"Например, в Чехии до сих пор нет нашего посла, что является огромной проблемой, — отмечает Евгений Магда, — А в целом у нас есть вопросы в отношениях со всеми странами этой четверки".

Пока наш МИД и другие властные структуры не выведут эти отношения хотя бы на нейтральный уровень, то Украине будет сложно говорить о какой-то европейской интеграции, говорит политолог. Эти страны прошли путь евроинтеграции и прекрасно понимают, какие могут быть подводные камни этого процесса.

Надо понимать, что у всех европейских политиков есть собственные резоны и они защищают их, в том числе за счет более слабых соседей. На сегодня это нормальная мировая практика, к которой надо быть готовыми, отмечает специалист.

Более открыто и активно надо разговаривать и с дальними странами, вроде Индии, которая входит в зону интересов Путина и с которыми у нас довольно слабые отношения. Нам надо демонстрировать, что Украина заинтересована в неприкосновенности границ и как можно быстрее завершить войну без собственной капитуляции, говорит политолог. Именно окончание войны будет на пользу экономическому росту той же Индии.

Полный разговор с Евгением Магдой вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что по мнению политического обозревателя Леонида Швеца, Украине надо договариваться с Венгрией. Каждая страна ЕС имеет свои интересы и их надо учитывать.