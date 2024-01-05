Наступление на Харьковскую область: эксперты оценили уровень угрозы наступления на Харьков в январе

Анонимные источники британских журналистов утверждают, что к 7 января усилятся обстрелы, а через неделю ВС РФ пойдут в атаку на Харьковскую область. Официальные лица опровергают наличие ударной группировки оккупантов на границе. Фокус выяснил, появилась ли новая угроза нападения, или авторитетное издание сделало вброс.

Войска РФ могут возобновить наступление под Харьковом, поэтому в последнее время усилились бомбардировки северо-восточного региона. Новая атака на Купянск и окрестности, возможно, запланирована на 15 января, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к вооруженным силам Украины.

Авторы статьи указывают, что массированные ракетные, артиллерийские и минометные удары по Харькову и области рассматриваются как подготовка к крупномасштабному наступлению в ближайшие недели.

"В течение дня [3 января] велись обстрелы военных объектов по всему региону", — сказал собеседник.

Журналисты The Telegraph общались с представителями военной разведки, которые рассказали им, что российские войска могут усилить воздушные атаки 6 и 7 января. А наземное наступление якобы последует через неделю, добавил источник.

Наступление на Харьковскую область: военное руководство Украины успокаивает

Официальные структуры опровергают данные The Telegraph. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил Фокусу, что данные о концентрации ударных групп и увеличении количества оккупационного контингента на границе с Харьковской областью отсутствуют.

Генштаб ВСУ наблюдает военное присутствие России в приграничных районах на Северском и Слобожанском направлениях. Вражеские подразделения ведут активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброску сил ВСУ на угрожающие направления. Увеличивается также плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы с Белгородской областью, добавили военные.

По состоянию на 5 января в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении отбили четыре атаки оккупантов возле села Синьковка и восточнее Петропавловки Харьковской области.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также говорит об отсутствии концентрации военных подразделений РФ на границе. Липцы и соседние села подвергаются беспрецедентным массированным ударам, за последние два дня войска России выпустили по этим населенным пунктам десятки ракет С-300.

"Чтобы говорить о наступлении или планах врага, он должен сконцентрировать свои военные подразделения, пока такой концентрации нет. Ситуация может меняться поминутно, мы внимательно следим за этим. Враг от своих намерений по возможному захвату территорий, которые он потерял осенью 2022 года, а также города Харькова, не отказался", — предупредил чиновник.

Минимум 60 тысяч военных: сколько сил надо РФ для прорыва границы?

Военного вторжения уровня 24 февраля 2022 года нет, но угрозы диверсионных действий и обстрелов были, есть и будут. Россия вдоль границы с Украиной держит группировку прикрытия границ, ее общая численность — чуть более 27 000 человек, говорит координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Военный контингент разместили в Брянской, Курской и Белгородской областях. Группа войск в Белгороде, которая должна была действовать в начальной фазе вторжения, насчитывает до 11 500 личного состава, 80 танков и около 150 бронемашин.

"Такой массой наступать на город-миллионник — мягко говоря самоубийство", — говорит эксперт Фокусу.

Указанное количество военных не сможет даже пройти линии обороны в Харьковской области рядом с Белгородской. Единственное, что командование РФ может продолжать накопление сил и средств, но для нового прорыва им надо собрать минимум 60 тысяч личного состава. Концентрация такого количества войск не пройдет незаметно для ВСУ.

"Угроза вторжения РФ в приграничные области будет до окончания войны. Всегда есть несколько уровней угрозы, для Харьковской области я оцениваю его как минимальный", — подчеркивает специалист.

Коваленко предположил, что источниками данных о возможном наступлении для газеты The Telegraph были работники российских спецслужб, которые слили журналистам "страшилки". Вброс нужен для запугивания международного сообщества и Украины на фоне успешного уничтожения Силами обороны Украины военных объектов ВС РФ в Белгородской области.

Напомним, Министерство обороны Великобритании недавно заявило о широкомасштабной, но безрезультатной наступательной операции ВС РФ в районе Купянска Харьковской области. Серьезные бои идут и возле Авдеевки.

Фокус 3 января писал про обстрел Харькова ракетами С-300, в этот день россияне ударили по центру города. А во время удара по городу 2 января была ранена заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко. Позже стало известно, что она скончалась в больнице Харькова.