Попали по центру: ВС РФ обстреляли Харьков ракетами С-300, — ОВА

Харьковские чиновники сообщили о двух ударах ракетами по областному центру. Жители Белгорода подтвердили, что слышали работу ВС РФ.

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Вечером 3 января ВС РФ запустили ракеты С-300 по Харькову. Враг совершил два удара и повредил объекты в центральных районах населенного пункта. Повреждены исключительно гражданские здания. Об очередном российском обстреле рассказал председатель Харьковской ОГА Олега Синегубов в Telegram-канале.

Синегубов пояснил, информация об использовании врагом ракет С-300 — предварительная. По его словам, о пострадавших данных нет. Место попадания российских снарядов — нежилая гражданская застройка в центре Харькова.

"Службы продолжат осмотр мест ударов", — написал чиновник в заметке, размещенной в 23:04.

Обстрел Харькова — детали

Отметим, вечером 3 января воздушная тревога в Харькове продолжалась с 21:41 по 23:01, указали на информационном портале. При этом в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ не сообщали об источнике угрозы. Последнее сообщение, относящиеся к городу, разместили в 20:32: предупреждали об активности тактической авиации возле Белгорода и возможности авиаударов на востоке.

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Мэр Харькова Игорь Терехов в 23:15 подтвердил удар по областному центру. Чиновник не добавил деталей относительно удара РФ: по его словам, ударили по центру города, о пострадавших пока не известно.

Тем временем в Белгороде жители слышали громкие звуки, в 22:36 написали в местном паблике "Жесть Белгород". Отметили, что звуки могут быть связаны "с работой ВС РФ".

ВС РФ несколько дней подряд обстреливают Харьков с использованием ракет С-300 и "кинжалов", ранее сообщал Фокус. 2 января под удар россиян попала школа и детский сад. Согласно заявлению мэра, погиб один человек, ранены — 45. Также чиновник предположил, что враг мог запустить по городу аэробаллистическую ракету "Кинжал". Во время удара 30 декабря под обстрел попал отель в центре Харькова. Согласно данным прокуратуры, россияне применили ракету "Искандер", которую выпустили с территории Белгородской области РФ. Еще один российский обстрел произошел 29 декабря: тогда в городе погиб один человек и произошли масштабные разрушения и пожары.

Напоминаем, 3 января эксперты объяснили, с какой целью россияне начали так часто массово обстреливать Украину. Между тем в СБУ познакомились с блогерами, которые публиковали места ударов ракет ВС РФ 2 января.