Не надо списывать ракеты для HIMARS: даже старые могут уничтожать армию РФ, — майор

Старые кассетные снаряды бьют не точно, но залповым запуском способны нанести серьезный удар по врагу. Такие боеприпасы значительно помогли бы уничтожать именно живую силу оккупантов на разных направлениях фронта, считает участник российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

Ракеты для систем HIMARS, которые США хочет отправить на переработку из-за срока хранения на складах, очень сильно помогли бы Украине. Есть надежда, что в Вашингтоне продемонстрируют политическую волю и эти боеприпасы окажутся в ВСУ. Об этом в интервью Фокусу заявил участник российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

Это не модифицированные снаряды не являются супер точными, но если их использовать как кассетные боеприпасы в пределах залпового запуска, то они способны нанести серьезный удар по врагу, отмечает ветеран. Такие боеприпасы значительно помогли бы уничтожать именно живую силу оккупантов на разных направлениях фронта.

"Расходы на утилизацию подобных боеприпасов значительно выше, чем транспортировка их в Украину самолетами, — акцентирует Алексей Гетьман, — ВСУ с радостью приняли бы и боевые комплексы для запуска этих кассетных боеприпасов".

По словам майора запаса, к сожалению, были уже подобные случаи, когда западные партнеры скорее отправляли боеприпасы на утилизацию вместо того, чтобы передать их Украине. Например, Швейцария списала на утилизацию очень нужные Украине зенитно-ракетные комплексы.

Этот же вопрос касается и самолетов A-10 Thunderbolt II, которые являются достаточно устаревшими, но были бы полезны ВСУ хотя бы в виде самолетов-камикадзе. По мнению Алексея Гетьмана, Украине понадобится все, что может хоть как-то остановить российское нашествие.

"Украина сейчас является настоящим щитом Европы от российской агрессии, — акцентирует майор запаса, — США прекрасно это понимают, поэтому президент Джо Байден настаивает на помощи Украине, чтобы НАТО не пришлось вступать в прямую конфронтацию с РФ".

Полная беседа с Алексеем Гетьманом вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ лишили россиян запаса истребителей на целый год. РФ способна в среднем производить до 10 истребителей типа Су-34, а санкции значительно замедляют этот процесс.