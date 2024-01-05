Рекрутинг даст мощные результаты в мобилизации: индивидуальный подход всегда лучше, — политолог

Рекрутинговые инициативы позволят Генштабу и Минобороны четче предоставлять запрос на нужных в армии специалистов. Индивидуальный подход к набору в армию лучше воспринимается обществом, говорит политолог Алексей Буряченко.

Несмотря на полное понимание необходимости мобилизации и соответствующего закона о ней, соответствующий законопроект будет меняться в результате общественных и профессиональных обсуждений. Чем больше таких обсуждений и дискуссий — тем лучше. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Алексей Буряченко.

Сейчас Украина выходит на рекрутинговые инициативы Минобороны и уже есть две мощные частные рекрутинговые компании, занимающиеся таким вопросом, отмечает политолог. В интернете активно размещается реклама с боевыми вакансиями и условиями службы и обеспечения.

"Раньше в Украине такого индивидуального, целенаправленного подхода не было, — акцентирует Алексей Буряченко, — Думаю, что в ближайшей перспективе такие рекрутинговые инициативы дадут достойный результат".

По мнению специалиста, надо, чтобы подобные инициативы были постоянными, ведь это позволит Генштабу и Минобороны четче предоставлять запрос на нужных в армии специалистов, которых будут привлекать частные рекрутинговые компании. Подобный открытый диалог и возможность выбора даст хорошую реакцию в социуме, потому что при привычных мобилизационных механизмах люди не спешат вступать в ряды ВСУ.

"Под горячую руку ТЦК сейчас попадают не всегда мотивированные и способные воевать люди, отмечает политолог, — при этом ребята на фронте далеко не в восторге от такого пополнения".

Надо обратить внимание и на финансовое обеспечение военных, ведь во время войны заработать достойные деньги и социальное обеспечение очень трудно, а в армии обеспечение достаточно неплохое. К тому же, отмечает эксперт, по закону если один человек в семье ушел на фронт, то других уже не мобилизуют, а это тоже является мощной мотивацией.

Возвращаясь к законопроекту о мобилизации Алексей Буряченко уверен, что он претерпит много изменений. Многие нормы в этом законопроекте являются просто не конституционными. Например, блокировка банковских карточек или распоряжение имуществом.

Поэтому, по словам политолога, президент Владимир Зеленский абсолютно правильно настаивает на широком обсуждении законопроекта с включением в процесс межведомственной рабочей группы. Она действительно должна решить большинство спорных вопросов, на которые надо дать ответ обществу и не только с юридически-нормативной точки зрения.

Полный разговор с Алексеем Буряченко вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Напомним, недавно в ВСУ рассказали, кому из мужчин не имеют право вручать повестки на блокпостах. В частности, такое вручение повесток больше касается тех, кто пытается избежать постановки на учет.