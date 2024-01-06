Будет прорубать коридор до Калининграда: Путин проверяет реакцию НАТО, — политолог (видео)

Пока РФ осторожно выбирает цели для падения ракет или дронов на территорию стран НАТО. Однако впоследствии может ударить и по военным объектам Альянса, считает политолог Петр Олещук.

Несмотря на периодические попадания на территорию Польши ракет из России, которые обстреливали Украину, наш европейский сосед не может полностью самостоятельно решать проблемы безопасности, ведь входит в структуру НАТО. Любые решения по таким вопросам Польша должна решать через консультации со своими партнерами по Альянсу. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Петр Олещук.

По его словам, исходя из опыта НАТО на подобные инциденты в прошлом не стоит рассчитывать на что-то кроме дипломатического беспокойства. В первых случаях реакция была достаточно острой, но сейчас, после попадания тех же "Шахедов" на территорию Румынии всем стало понятно, что надо задумываться, что будет дальше.

"Трудно поверить, что оккупанты так плохо рассчитывают место ударов, что ракета перелетела за украинско-польскую границу на 25 км, — акцентирует политолог, — Даже для российских "мега-точных" ракет это уже слишком".

По мнению Петра Олещука, россияне сознательно осуществляют подобные провокации, чтобы проверить реакцию Польши и Альянса в целом. Такие провокации происходят из-за того, что притормозилась военная помощь Украине и Путин стал чувствовать себя несколько увереннее.

Российский диктатор уже успел пригрозить Латвии, за "притеснение русскоязычных", а также Финляндии, которая вступает в НАТО. Попадание подобных ракет или дронов в страны НАТО это уже конкретные шаги, а не просто слова, отмечает политолог.

"В самом начале российского вторжения НАТО заняло позицию только помощи Украине без военной активности с собственной стороны, — говорит специалист, — Но для Путина даже просто военная помощь является признаком, что РФ воюет с НАТО, а сам Альянс стал слабее".

Политолог отмечает, что пока Россия выбирает траекторию таким образом, чтобы не попасть по военному объекту НАТО и чтобы не было жертв среди военных Альянса. Но в следующий раз оккупанты могут еще больше проверить реакцию Запада попав в какой-нибудь населенный пункт, а через некоторое время и "случайные удары" могут добраться до баз НАТО, отмечает Петр Олещук.

"Ни для кого не секрет, что Путин считает "своими" все территории бывшего СССР, а вопрос сухопутного коридора до Калининграда он вообще считает условием выживания, — акцентирует политолог, — Конечно со временем они будут пробивать этот коридор, хотя не сейчас, когда все силы брошены на оккупацию Украины".

Петр Олещук подозревает, что у Кремля есть планы попробовать реализовать подобную операцию через год. Путин рассчитывает на приход в Вашингтон Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о возможном выходе США из НАТО, или отказов приобщаться к войне с РФ, ведь это не отвечает интересам его страны.

Ранее Фокус рассказывал, как эксперты оценили уровень угрозы наступления на Харьков в январе. Анонимные источники британских журналистов утверждают, что до 7 января усилятся обстрелы, а через неделю ВС РФ пойдут в атаку на Харьковскую область.