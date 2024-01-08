Городам Украины приготовиться. Россия перешла к террору мирных граждан, что ждать после атаки 8 января

Утренний ракетный удар армии РФ нацелен на гражданские объекты в тылу: в Запорожье взрывы раздавались рядом с жилыми домами, а в Кривом Роге поврежден торговый центр и частные дома. Опрошенные Фокусом военные аналитики призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги — под угрозой обстрелов места массового скопления людей.

Армия России нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине утром 8 января. Бомбардировщики Ту-95МС взлетели в акватории Каспийского моря, а четыре истребителя МиГ-31К — с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области.

Оккупанты применили аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", как и при ракетной атаке 2 января. Мониторинговые каналы писали о выходах баллистических ракет к ЗРК "С-300/С400" из Крыма и Белгородской области.

Большинство крылатых ракет полетели в западные и центральные регионы. Под удар попали Староконстантинов, Кривой Рог, Запорожье, Днепр, Харьков и другие населенные пункты. Минимум четыре удара ракетами неустановленного типа враг нанес по Харькову, повреждено предприятие и учебное заведение.

В Харькове во время ракетной атаки армии России 8 января было повреждено учебное заведение

Накануне, вечером 7 января город также обстреляли ракетами С-300. Прилеты были и в Харьковской области: утром 8 января был разрушен частный дом в Змиеве, мужчин в возрасте 90 и 60 лет доставали из-под завалов.

Жители Запорожья в 7:00 проснулись от комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет, в областном центре было 5 взрывов. Ракеты попали в жилые районы, рядом с домами. Из-за атаки пострадали мужчина и женщина, отмечал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

В Кривом Роге Днепропетровской области поврежден торговый центр и более двух десятков частных домов, командование Воздушных сил ВСУ предупреждало о пусках ракет "Кинжал". Предварительно 24 человека пострадали, из них пятеро детей — всех в состоянии средней тяжести направили в больницы.

Долгое время не было статистики атаки. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный к 11:30 проинформировал о фиксации 59 воздушных целей. ВС РФ запустили:

восемь ударных дронов Shahed из района Приморско-Ахтарска;

семь управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области;

четыре аэробаллистические ракеты "Кинжал" из района Рязани и Тамбова;

24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из района Энгельса;

восемь крылатых ракет Х-22 из Белгородской области;

шесть баллистических ракет "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

две авиационные ракеты Х-31П из Белгородской области.

Украинские средства ПВО уничтожили восемь беспилотников Shahed и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Ракетный удар 8 мая: главные цели ВС РФ

Судя по количеству бортов стратегической авиации и применяемым ракетам, обстрел был довольно серьезный, но данных о разрушениях и работе украинских ПВО не было. Ракетные атаки врага не комментируют, чтобы не подыгрывать российской военной разведке, считает полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Ракетная атака 8 января, по его мнению, была направлена в первую очередь на объекты военной и энергетической инфраструктуры, а также на предприятия оборонно-промышленного комплекса. При этом командование РФ в каждой волне массированных ударов абсолютно не берет в учет сопутствующие потери среди мирного населения, объясняет эксперт Фокусу.

"Ракетный потенциал расходуется, чтобы ослабить боевой потенциал украинской армии. Что касается попаданий — мы видим сообщения из Запорожья и Кривого Рога. Прилеты по гражданским объектам, не имеющим отношение к Силам обороны Украины", — подчеркивает аналитик.

Внимание гражданским. РФ продолжит наносить удары после зимы

Сегодняшние удары, по оценкам военного эксперта Дмитрия Снегирева, наносили исключительно по гражданской инфраструктуре. Это свидетельствует о переходе россиян к тактике террора и запугивания мирного населения. Доказательство этому — удары по торговым центрам.

Украинцам как минимум надо не игнорировать тревогу, ведь враг применяет неизбирательное вооружение. У ракет Х-22 круговое отклонение от цели — 300 метров, баллистика С-300 — отклонение до 50 метров и можно не успеть спрятаться, говорит эксперт Фокусу.

Ракетный удар по Белгороду 30 декабря 2023 года стал катализатором террора. Президент РФ Владимир Путин воспользовался этим моментом и развязал себе руки для нанесения ударов по гражданским объектам в Украине.

В Кремле хотят показать Западу, что поражение объектов в тылу — это принятый характер ведения войны гитлеровской коалиции во время Второй мировой войны, в которую входили Германия, Италия и Япония.

"Перешли от обстрела по энергообъектам к местам массового скопления людей, так как удары по первым не принесли желаемых целей", — комментирует Снегирев.

По прогнозам специалиста, массированные ракетные удары ВС РФ не закончатся зимой. К сожалению, это будет в любое время года, резюмировал он.

Напомним, ракетные удары россиян и морозная погода могли привести к отключениям света в части регионов Украины. В Кривом Роге электричества нет у 15 тысяч абонентов, четыре котельные перевели на генераторы.

По данным Воздушных сил ВСУ, с начала полномасштабной войны армия РФ выпустила по территории Украины 63 ракеты "Кинжал". Из них 25 уничтожили средства ПВО от западных партнеров.