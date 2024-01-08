Дорогие FPV-дроны с машинным зрением: будут ли россияне массово производить "умные" БПЛА

В российских FPV-дронах появились новые технологии: они могут облетать различные препятствия и поражать цели без пилота. Украинские военные инженеры разошлись в анализе эффективности устройств: одни считают проблему надуманной, другие — бьют тревогу. Фокус разбирался, будут ли в России массово выпускать такие аппараты и как уберечь подразделения ВСУ от опасности.

Войска России применяют в зоне боевых действий FPV-дроны с технологией машинного зрения и автозахватом цели. Эффективность этих устройств в разы выше, чем обычных БПЛА, предупреждает украинский военнослужащий, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш".

Пилоту FPV-дрона достаточно долететь до цели на большой высоте и схватить ее. Далее беспилотник действует в режиме самонаведения — оператору не надо наводить его для поражения выбранного объекта, ведь беспилотник идет на цель автономно.

Прерывание связи с оператором не отклоняет аппарат от курса, поэтому можно легко работать по маневрирующим целям. Достаточно на расстоянии видимости поймать объект в прицел самонаведения, а дальше дрон будет атаковать ее до попадания.

Российские дроны с автозахватом цели нельзя подавить "куполами" РЭБ, а управлять устройством смогут и неопытные пилоты, обратил внимание Бескрестнов.

"Меня это все очень беспокоит. Вы же понимаете роль FPV в войне", — добавил военный.

Дорогой, но эффективный: чем опасен новый FPV-дрон

Государственные и частные российские компании стремятся нарастить не только производство БПЛА для нужд Минобороны РФ, но и постоянно совершенствуют их технические возможности, указывают росСМИ.

Но технология машинного зрения и автозахвата цели давно применяется украинскими военными на более дорогих аппаратах. Военнослужащий и основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов говорит Фокусу, что если такой системой оснастить обычный FPV-дрон, его цена увеличится минимум на 2 000 долларов при начальной стоимости аппарата в 500-600 долларов.

Преимущество таких БПЛА заключается в том, что при облете зданий или препятствий рельефа местности, связь с оператором не так важна благодаря функции автозахвата. Но для удачного полета надо провести много испытаний, чтобы научить дрон выявлять цель.

"Запустить на компьютере программу обработки изображения может любой студент-технарь. А вот с оборудованием вопрос сложнее — нужно дорогое железо, мощная батарея, автопилот и камера. Не думаю, что это будет массовая разработка для ВС РФ", — рассуждает Касьянов.

Поможет грамотная маскировка. Принципы защиты от "умных" беспилотников

Если средства РЭБ не подавят сигнал FPV-дрона с технологией машинного зрения, придется усовершенствовать процессы маскировки объектов. Технология машинного интеллекта ограниченная: она не увидит незагруженные объекты. Идентификация целей при грамотной маскировке станет невозможной, поясняет Фокусу глава украинской компании по производству дронов Skyeton Андрей Фиалковский.

"Машинный интеллект в FPV-дронах работает против движущихся целей с тепловыми излучениями — людей и военной техники. Это очень опасная технология", — предупредил специалист.

Российские FPV-дроны с машинным зрением и автозахватом цели имеют запасы загруженных в них сигнатур и образов. Компьютер идентифицирует их как объект интереса, речь идет о любых целях: военных складах, артиллерии или местах скопления личного состава.

Фиалковский отмечает, что в Украине разрабатываются схожие технологии. Кремль просто запустил российскую военную машину раньше, поэтому результаты получились быстрее. Украинский волонтер Юрий Абдула, отправляющий дроны подразделениям ВСУ, успокаивает и говорит, что количество БПЛА с новыми возможностями в армии РФ пока не массовое.

"Украинские производители не отстают. Я бы даже сказал, что есть проекты и лучше, но раскрывать секреты в условиях полномасштабной войны некорректно. Истерия вокруг этого события (новые технологии в российских дронах, — ред.) — искусственная. Время покажет, мы развиваемся тоже в этом направлении и уже имеем результаты", — отметил он в общении с Фокусом.

В серийных дронах DJI Mavic имеется функция управления облета по отмеченным точкам на карте. Россияне сделали то же самое, но точки на карте им дает дрон-разведчик. Способ не новый и работает довольно давно, подытожил Абдула.

Напомним, производство дронов в Украине носит в основном частный характер. Государство закрывает максимум до 20% потребностей ВСУ, говорил украинский военный, экс-нардеп Игорь Луценко.

Украинские разработчики дронов предупреждали, что Россия способна сделать 5 миллионов FPV-дронов в первом квартале 2024 года. А в Украине за год только планируют изготовить 1 миллион.