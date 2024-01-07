"БПЛА все делает сам": оккупанты используют на фронте FPV-дроны с самозахватом цели, — аналитик

По словам украинского военного Сергея Бескрестнова с позывным "Флэш", эффективность модернизированных систем в разы выше, чем у обычных. Эти дроны невозможно подавить при помощи "купола" РЭБ, управлять устройством может и начинающий пилот.

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Российские войска уже применяют на линии боестолкновений FPV-дроны, в которых реализована технология машинного зрения с автозахватом цели. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт в области радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Первый раз своими глазами увидел перехваченное видео с российского FPV с машинным зрением и автозахватом цели. Более того — в режиме тепловизора", — отмечается в публикации.

Технология машинного зрения в БПЛА

Специалист призвал разработчиков из Минцифры ускоряться и поддержать отечественных производителей, которым нужна помощь.

Он также описал принцип работы усовершенствованных БПЛА, эффективность которых в разы выше, если сравнивать обычными системами. По его словам, такие дроны невозможно подавить при помощи "купола" системы РЭБ, а управлять устройством может и начинающий пилот.

"Пилот долетает до цели и сверху с нее обозначает, далее дрон все делает сам <…> Меня это все очень беспокоит. Вы же понимаете роль FPV в войне", — объяснил он.

РЭБ-купола бесполезны

Опытные пилоты не нужны

Потеря картинки у земли не страшна (дальность полета с земли возрастает в 2 раза)

Цель в движении поражается точнее

Напомним, что, по данным Bild, в Германии фиксируют дроны над полигонами, где обучают украинцев. По данным журналистов, БПЛА регулярно появляются над военным полигоном Клиц, где бойцы ВСУ проходят подготовку на танках Leopard 1.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили недостроенный железнодорожный мост под Мариуполем, который, по информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, представлял собой один из элементов плана оккупантов по прокладке железной дороги в РФ.