Мир на пороге Третьей мировой: Китай и РФ разжигают конфликты по всему миру, — политтехнолог

При помощи КНР и РФ та же КНДР может разжечь конфликт с Южной Кореей, а Иран уже поддерживает Палестину оружием. Это может негативно повлиять на поставки военной помощи в Украину, отмечает политтехнолог Тарас Загородний.

События в мире разворачиваются таким образом, что мир оказался на пороге Третьей мировой войны. Китай, Иран, КНДР, Сирия и РФ создали мощную коалицию авторитарных стран, которая может по экономике, оружию и численности войск противостоять Западным силам. Именно из-за противостояния двух мощных блоков стран всегда и начинались мировые войны: Первая и Вторая. Об этом в интервью Фокусу рассказал политтехнолог Тарас Загородний.

По его словам, после выхода США из Афганистана мир увидел слабость "мирового жандарма" и противники США осмелели. Особенно это касается Китая, который сейчас пытается создать множество конфликтных зон по всему миру, чтобы США бросались из одного "пламени" в другое и истощались.

"Китай поддерживает как РФ, не давая ей проиграть, так и КНДР, которая поставляет снаряды в РФ, — отмечает эксперт, — Россия и Китай могут предоставить деньги и технологии для КНДР, чтобы та начала массовое производство ракет для атак на Южную Корею, создав еще один "пожар"".

А уже "пылает" в Израиле, где Иран поддерживает Палестину, и понемногу разгорается вблизи Тайваня, отмечает Тарас Загородний. Однако Тайвань будет последним, ведь Китаю надо полностью подготовиться к противостоянию с США, замкнув на себе весь процесс высоких технологий и максимально сократив закупку ресурсов у Запада морскими путями, потому что в океанах господствует именно флот США.

Разгорание очередного конфликта в той же Южной Корее может негативно сыграть на поставке оружия в Украину. США, как союзник, будут вынуждены поддержать эту страну.

Однако не все так плохо, отмечает политтехнолог, потому что военную помощь Украине продолжат оказывать те же европейские страны, а нам сейчас важнее всего получить истребители, чтобы иметь паритет с оккупантами в небе. США просто хотят, чтобы именно Европа больше помогала Украине и это вполне логичное желание, отмечает эксперт. К тому же США все настойчивее подводит Украину к тому, что кроме помощи стоило бы заняться и скорейшим развитием собственного украинского ВПК.

Полный разговор с экспертом вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что Россия разворачивает в Беларуси свое ядерное оружие. Иностранные журналисты пишут, что расставив ядерное оружие вблизи границ НАТО россияне заставят Альянс сдаться и прекратить помогать Украине.