Размещение ядерного оружия в Беларуси: в WSJ сказали, что за этим стоит

Иностранные журналисты пишут, что расставив ядерное оружие вблизи границ НАТО россияне заставят Альянс сдаться и прекратить помогать Украине отстаивать свои территории.

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Россия разворачивает в Беларуси свое ядерное оружие. Вероятно, что таким образом Владимир Путин пытается пригрозить НАТО, чтобы они перестали предоставлять Украине военную помощь. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что в конце декабря президент Беларуси сообщил о завершении развертывания тактического ядерного оружия на территории своей страны. Издание пишет, что официальные лица США не разглашают разведывательные данные о передаче такого оружия. Собственно, вероятно, что белорусский президент лишь блефует.

Впрочем, летом прошлого года в американской разведке сообщали, что нет оснований сомневаться в заявлениях российского президента об отправке ядерного оружия в Беларусь.

Журналисты пишут, что летом Беларусь заявляла о начале передачи ядерного оружия и то, что для его перевозки были оборудованы белорусские самолеты.

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По информации Федерации американских ученых, предположительно для размещения ядерного оружия используется аэродром "Лида", который расположен в 40 километрах от литовской границы. В частности, это единственное крыло белорусских ВВС, оснащенное самолетами Су-25.

Также сообщается, что Лукашенко сделал свое заявление в то время, как Россия усилила свои угрозы Западу. В частности, недавно президент РФ пригрозил Финляндии после присоединения ее к НАТО. Между тем в ноябре прошлого года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Польшу врагом и пригрозил ей потере своей государственности.

Напомним, по словам военного эксперта Александра Коваленко, прокомментировал ядерные угрозы Путина. Он сказал, что даже Китай не одобрит использование ядерного оружия.

Между тем Владимир Зеленский в октябре говорил, что Россия намерена усилить ядерные угрозы из-за отсутствия побед на фронте.