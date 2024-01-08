Розгортання ядерної зброї у Білорусі: у WSJ сказали, що за цим стоїть

Іноземні журналісти пишуть, що розставивши ядерну зброю поблизу кордонів НАТО росіяни змусять Альянс здатися та припинити допомагати Україні відстоювати свої території.

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Росія розгортає у Білорусі свою ядерну зброю. Імовірно, що таким чином Володимир Путін намагається пригрозити НАТО, аби вони перестали надавати Україні військову допомогу. Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що наприкінці грудня президент Білорусі повідомив про завершення розгортання тактичної ядерної зброї на території своєї країни. Видання пише, що офіційні особи США не розголошують розвідувальні дані щодо передачі такої зброї. Власне, імовірно, що білоруський президент лише блефує.

Втім літом минулого року в американській розвідці повідомляли, що немає підстав сумніватися у заявах російського президента про відправлення ядерної зброї до Білорусі.

Журналісти пишуть, що літом Білорусь заявляла про початок передачі ядерної зброї та те, що для її перевезення були обладнанні білоруські літаки.

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За інформацією Федерації американських вчених, імовірно для розміщення ядерної зброї використовується аеродром "Ліда", який розташований за 40 кілометрів віл литовського кордону. Зокрема, це єдине крило білоруських ВПС, оснащене літаками Су-25.

Також повідомляється, Лукашенко зробив свою заяву у той час, як Росія посилила свої погрози Заходу. Зокрема, нещодавно президент РФ пригрозив Фінляндії після приєднання її до НАТО. Тим часом у листопаді минулого року заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав Польщу ворогом та пригрозив їй втраті своєї державності.

Нагадаємо, за словами військового експерта Олександра Коваленка, прокоментував ядерні погрози Путіна. Він сказав, що навіть Китай не схвалить використання ядерної зброї.

Тим часом Володимир Зеленський у жовтні казав, що Росія має намір посилити ядерні загрози через відсутність перемог на фронті.