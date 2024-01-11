У оккупантов дронов больше, но мастерство на стороне ВСУ, — командир группы "Asgard" (видео)

ВСУ активно внедряют применение не только FPV-дронов, но и наземных беспилотников. Они очень помогают закрепиться на позициях, обеспечивая логистику, отмечает "Фармацевт", командир ударной группы "Asgard" подразделения "Глаза".

Разработкой и модификацией дронов надо заниматься ближе к фронту, ведь именно там есть прямая связь с подразделениями, которые укажут, какую именно характеристику дрона им надо получить для своих боевых задач. Не надо что-то придумывать свое, лучше поинтересоваться у "дроноводов", что именно им нужно. Об этом в интервью Фокусу рассказал Герман с позывным "Фармацевт", командир ударной группы "Asgard", подразделения "Глаза".

По его словам, ближе всего к фронту есть все условия, чтобы быстро испытать все возможности модификаций БПЛА и в случае успеха быстро отправить их на боевой вылет. Именно у линии боестолкновений можно испытать беспилотник в реальных условиях боя, ведь там работают средства РЭБ украинских бойцов и РЭБ врага, есть антидронные ружья и все остальное, что можно испытать на способность защиты дрона.

"Кроме FPV-дронов очень активно развивается сегмент наземных беспилотных машин, — отмечает "Фармацевт", — Это важно в условиях, когда на занятых позициях надо наладить логистику, поставки боекомплекта и эвакуацию раненых. Поэтому такой беспилотный транспорт приобретает популярность, ведь позволяет значительно уменьшить потери личного состава".

Еще на такие наземные беспилотники устанавливают камеры для разведки и боевые турели, говорит командир. В целом уже создаются даже целые батальоны по применению "беспилотных комплексов" в ВСУ.

"В подобные батальоны входят как FPV-дроны, так и тяжелые дроны-бомбардировщики, а еще другие разновидности беспилотников, — отмечает Герман, — Это, по сути, целый комплекс беспилотных средств, действующих в зависимости от боевых задач и удаленности от линии фронта".

Что хорошее в плане дронов у россиян, так это централизованное обеспечение, говорит военный. И хотя такие дроны из-за большого количества централизованного снабжения трудно модифицировать, но они просто давят количеством. Под Бахмутом FPV-дроны оккупантов летали почти в режиме "нон-стоп", акцентирует Герман "Фармацевт".

"Для эффективной работы ВСУ старается экономить дроны и проводить тщательную разведку перед их применением, — отмечает военный, — Россияне просто запускают беспилотники и не сильно задумываются над потерями".

Однако, по словам "Фармацевта", на стороне ВСУ играет умение тактического применения БПЛА, чего россияне не умеют. Также нам очень пригодилась своеобразная гибкость по поставкам дронов.

По мнению Германа, если западные партнеры продолжат поддерживать Украину, а сам социум поймет, что надо реально мобилизоваться и воевать, то Украина выиграет эту войну. Другого выхода просто нет, потому что в противном случае все должны понять, что Украину ждет полное уничтожение, отмечает военный.

Ранее Фокус рассказывал, что по словам военного эксперта Евгения Дикого, в Крынках на Херсонщине ВСУ надо продержаться до весны. Российская армия не может атаковать сразу на нескольких направлениях и сейчас оккупанты сосредоточились на Авдеевке.