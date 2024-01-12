Давно уже не "вторая армия мира": военный эксперт о слабости войск РФ (видео)

Армия оккупантов воюет старой советской техникой и имея несравненный ресурс по людям и ВПК не может "освободить" Донецкую область. Любые рейтинги по силе мировых армий не могут быть объективными, военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Россия давно уже не является "второй армией в мире", а все рейтинги зависят от симпатий их авторов. Не может армия, которая в большинстве случаев использует оружие полувековой давности, занимать такие высокие позиции. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Конечно, отмечает специалист, если брать за основу способности ВПК, то Россия в разы мощнее, чем Украина, а мобилизационный потенциал почти в 5 раз выше. Но это вовсе не показатель качества армии в целом, говорит эксперт, потому что даже большие расходы на вооружение, которые заложила РФ на последующие годы, не имеют решающего значения.

"Сейчас армия оккупантов воюет бронетехникой еще советских времен, начиная от танков Т-55 (1958 год) и всей линейкой на его основе, — акцентирует эксперт, — Это ярко демонстрирует, что российский ВПК, несмотря на все громкие заявления, не может в достаточном количестве выпускать бронетехнику".

Только желтая пресса могла писать о возможности РФ выпускать по 200 танков ежемесячно, а практика доказала, что последний танк Т-90 сошел с конвейера в начале этого века, говорит Дмитрий Снегирев. Оккупантам даже не удалось выполнить первый этап так называемой СВО.

"Несмотря на незаконное включение условных ДНР и ЛНР в состав России наши вооруженные силы продолжают контролировать 55% Донецкой области на третьем году войны, — акцентирует эксперт, — Кроме того, ВСУ несмотря на несопоставимые человеческие и технические резервы деоккупировали более 60% ранее захваченных оккупантами территорий".

О какой "второй армии в мире" идет речь, если она ярко демонстрирует свою военную несостоятельность, спрашивается эксперт. И все это из-за в разы большего и человеческого и технологического ресурса ВПК страны-агрессора чем у Украины, говорит Дмитрий Снегирев.

Ранее Фокус писал, что общее количество погибших и раненых в Украине российских оккупантов может достичь предельной отметки в 500 000 военнослужащих. Об этом пишут польские журналисты со ссылкой на британские источники.