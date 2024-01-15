"Должны брать пример с Южной Кореи": Климкин о составляющих победы Украины (видео)

Полной победой можно считать не просто выход к границам до 1991 года, а полную безопасность Украины. Она возможна через развитие собственного ВПК и вступление в ЕС и НАТО, считает бывший глава МИД Павел Климкин.

Украине нужно помнить о примере Южной Кореи, которая, несмотря на постоянную угрозу, смогла стать одним из самых развитых государств мира. Основной победой для Украины будут не границы 1991 года, а безопасность благодаря вступлению в европейские структуры и НАТО, а также собственный развитый ВПК и мощная, профессиональная армия. Об этом в интервью Фокусу рассказал бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

По мнению дипломата, чтобы Украине достичь успеха и развития нужно постоянно двигаться вперед и понимать, что этот процесс похож на езду на велосипеде — если остановишься, то и упадешь. Любая цель, военная, политическая или экономическая основывается на постоянном движении вперед.

"Для меня победа, это когда Украина окончательно станет частью западного мира — членом НАТО и ЕС, — акцентирует Климкин, — Каким бы ни был очередной диктатор в РФ мы не должны на этом зацикливаться и делать свое — мощный ВПК, армию, чтобы любому врагу дать по зубам".

Конечно, хотелось бы, чтобы Украина победила уже в 2024 году, но надо смотреть реальности в глаза, потому что победа может наступить и через месяц, а может и через десять лет, считает дипломат. Можем посмотреть на Южную Корею, которая имея подобные проблемы с постоянным врагом, как и Украина, смогла превратиться из довольно бедного государства, на одну из ведущих стран мира.

"Конечно, я не хочу такой судьбы для Украины, как в Южной Корее, — отмечает бывший глава МИД, — однако нам нужно видеть подобные примеры и знать, что даже под постоянной угрозой можно жить и успешно развиваться, если прикладывать к этому значительные силы".

Украина должна стать своеобразной "историей успеха" для себя и для европейских партнеров, говорит Павел Климкин. Для этого, прежде всего, надо развивать собственный ВПК, что позволит не просить западное оружие, а делать его совместно с европейскими друзьями. И главное, что в РФ знали, что такое оружие у нас есть и наши границы — самые защищенные.

Ранее Фокус рассказывал, что в ЕС установили срок, в который примут помощь Украине. Лидеры Евросоюза надеются принять пакет на 50 миллиардов евро, но также готовят альтернативные варианты поддержки Украины.