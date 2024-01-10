50 миллиардов или "план Б": в ЕС установили срок, в который примут помощь Украине, — СМИ

Лидеры Евросоюза надеются принять пакет на 50 миллиардов евро, но также готовят альтернативные варианты поддержки Украины. Между тем эксперты предупреждают, что Владимир Путин готов воевать до 2030 года.

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1 февраля в Брюсселе пройдет чрезвычайный саммит ЕС, на котором обсудят помощь для Украины. Об этом говорится в материале Euractiv, опубликованном 10 января.

Лидеры Евросоюза стремятся принять пакет помощи на 50 миллиардов евро, на который ранее наложила вето Венгрия. Эти деньги должны использоваться для поддержки Украины в течение четырех лет.

По данным СМИ, в ЕС также готовят "план Б" — другие предложения по пакетам помощи стоимостью до 20 миллиардов евро. В то же время Венгрия предложила разделить пакет на 50 миллиардов и голосовать ежегодно за выделение отдельных его частей.

Неназванные источники в Евросоюзе сообщили, что независимо от обстоятельств Украине пообещали предоставить финансирование не позднее марта.

Чем грозят проблемы с поддержкой Украины?

В СМИ отметили, что из-за нехватки средств и боеприпасов в ЕС и США растет обеспокоенность относительно возможного продвижения ВС РФ. Партнеры предполагают, что Украине будет трудно достичь результатов на передовой, поэтому сосредотачивают усилия на том, чтобы ВСУ смогли держать линию фронта.

В материале говорится, что решающим вопросом 2024 года станет то, кто дольше продержится на поле боя. Сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Нико Ланге рассказал, что Украина уже вынуждена экономить артиллерийские боеприпасы. На некоторых участках фронта защитники не имеют возможности стрелять в ответ.

"И это прямой результат неправильной политики с европейской стороны, которая работает на ложных предположениях и не принимает необходимых промышленных решений", — отметил эксперт.

Он объяснил, что перед наступлением зимы Россия взялась за наращивание преимущества в огневой мощи. В то же время на Западе возникли споры относительно поставок в Украину боеприпасов и оружия.

"Это стратегическая ошибка Германии, а также Франции, Италии, Испании — классического большого ядра европейских государств в НАТО — они недооценили, что это может быть долгая война, и имели желание, чтобы война закончилась быстрее", — подчеркнул Ланге.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин не собирается возвращаться к "любой форме нормальной жизни". Лидер Кремля готов продолжать войны, сколько это будет нужно — даже до 2030 года.

Напомним, у Пентагона также уже закончились деньги на военную помощь Украине. Спикер Пэт Райдер сообщил, что Министерству обороны требуется согласование дополнительного финансирования от Конгресса США.

В СМИ 8 января передали, что сенаторы США и администрация президента Джо Байдена работают над соглашением. Если оно будет заключено, Украина может получить помощь на десятки миллиардов долларов.