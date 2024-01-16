ТЦК расформируют? Как Минобороны ищет новобранцев онлайн и к чему это приведет

Вакансии в различных батальонах, бригадах и подразделениях доступны на всех сайтах для поиска работы. Минобороны создает свое рекрутинговое агентство, чтобы набирать больше людей в армию. Фокус выяснял, какой смысл содержать на бюджетные деньги военкоматы, если в Украине вводят мобилизационные практики стран НАТО.

Министерство обороны Украины упростило процесс набора в армию. Кадры для Вооруженных сил ищут на всех известных платформах для поиска работы: Lobby X, Work.ua, Robota.ua и даже на сервисе частных объявлений OLX.

Работу штурмовика, артиллериста или минометчика предлагают наряду с привычными вакансиями менеджеров, юристов и других. Командиры боевых подразделений публикуют вакансии, описывают обязанности кандидатов, а заинтересовавшиеся выбирают специальность и конкретное подразделение.

Вакансии выставляют различные батальоны, бригады и подразделения. Можно присоединиться к "Волкам да Винчи", 3-й штурмовой бригаде, силам логистики и даже Главному управлению разведки.

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова и глава Lobby X Владислав Грезев в ноябре прошлого года подписали договор, который дал старт проекту по рекрутингу в ВСУ. Тогда чиновник рассказывала, что человеку разрешат выбрать конкретное подразделение и должность, где понадобится его гражданский опыт. Грезев подчеркивал, что армии нужны разные профессии: от гранатометчиков и минометчиков до программистов и поваров.

Почти за два месяца действия договора с Минобороны, рекрутинговая платформа получила 19 907 отзывов на военные вакансии, рассказывала начальник военного департамента Lobby X Ольга Бандривская.

Кроме этого, вакансии с платформы robota.ua дублируют на Едином портале вакансий Государственной службы занятости. Небоевые должности для тыла скоро будут предлагать безработным во всех областях, где работают 535 территориальных центров занятости.

"Есть более 40 тысяч отзывов от граждан на вакансии, которые предлагаются на четырех партнерских платформах", — отчитывалась Калмыкова.

В дополнение к привлечению всех известных в Украине онлайн-платформ для найма персонала, Минобороны создает еще и свое рекрутинговое агентство. Это нужно не просто для связки воинских частей с потенциальными кандидатами, а и для проведения полноценного рекрутинга в ряды ВСУ в классическом понимании этого слова, уверял представитель Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец.

"Вскоре мы планируем запуск пилотных проектов по рекрутингу в отдельных городах, с постепенным масштабированием этих активностей на всю Украину", — рассказывал он.

Как набирают в армии стран НАТО?

Исходя из рекрутингового подхода, работа территориальных центров комплектования, или военкоматов, может показаться ненужной. В странах НАТО существуют центры комплектации воинских частей, к примеру, агентство по гражданским кадрам Европейского региона.

В Израиле военнообязанных приглашают зарегистрироваться в призывных пунктах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). А в США функционирует армейское командование по рекрутингу (U.S. ARMY RECRUITING COMMAND). Операции по вербовке проводят как в США, так и на американских военных объектах в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Процедура найма включает медицинское и психологическое обследование, а также вводный курс для военнослужащего.

Американская армия комплектуется полностью на контрактной основе с 1973 года, воинский учет ведет система воинской повинности для отдельных граждан (Selective Service System).

По словам военного эксперта Института Евро-Атлантического сотрудничества Игоря Козия, в США и Германии давно налажен электронный учет военнообязанных и функции ТЦК исполняют представители вооруженных сил.

"Военные проводят агитацию для вступления в ряды их родов войск. Глобально на уровне НАТО есть департамент по найму персонала J1, он и вырабатывает политику рекрутинга", — объяснил он.

Однако не все воинские части могут позволить себе вербовать солдат, все зависит от численного состава персонала. Чаще всего, это прерогатива видов вооруженных сил, которые четко знают ответы на вопросы: сколько человек и какие специальности им нужны.

"Проблема персонала у армий стран Запада — это головная боль не начальников комитетов штабов, а конкретного вида войск", — поясняет специалист.

ТЦК работают по лекалам СССР: можно ли их расформировать?

Украинские военкоматы должны заниматься электронным учетом военнообязанных и проводить мобилизационные мероприятия. К сожалению, у этой структуры осталось советское понимание и принципы работы. Центрами комплектации они так и не стали, несмотря на внедрение практик НАТО, говорит Фокусу военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Минобороны не надо создавать дополнительные рекрутинговые агентства. ТЦК обязаны заключать контракты с мобилизованными. Куда вообще идут бюджетные деньги и в чем роль военкоматов?" — спрашивает аналитик.

Воинские части не смогут проводить мобилизационные мероприятия в рамках всей страны. ТЦК остаются и на них определяют план мобилизации. По оценкам Снегирева, на ТЦК стоит возложить роль рекрутера в ВСУ и не озадачивать другие компании и сайты по трудоустройству.

"Весь вопрос остается в профессионализме украинских военкомов. Если взять стандарты НАТО и опыт ЦАХАЛ, как минимум, нужны штатные военные психологи, чтобы составить характеристику мобилизованных и качественное определение его функционала. У нас советский подход — повестки выдали, куда послала родина, туда пошел служить", — описал он ситуацию.

Силовиков — на фронт. Как решить кадровый голод в ВСУ

Верховная Рада внесла в законопроект о мобилизации №10378 существенные правки, в том числе о возврате на военный учет правоохранителей. Работникам прокуратур, судов и органов досудебного расследования, государственной власти и органов местного самоуправления предлагают бронь с четким определением профессий и должностей.

Такой подход гипотетически дает возможность существенно нарастить численный состав ВСУ. В Украине огромный штат действующих силовиков в разных ведомствах, без учета категории "пенсионеров" с 45 лет.

Опрошенные Фокусом эксперты говорили, что только полицейских по приблизительным подсчетам 800 тысяч человек, а если взять бывших работников полиции, СБУ, разведки и прочих полувоенных структур, наберется минимум 1,2 миллиона подготовленных к службе.

Проблема дефицита кадров в ВСУ пропадет, если эту категорию людей привлекать к службе в армию. По мнению военных экспертов, в зону боевых действий можно также отправить военный персонал ТЦК.

Напомним, руководителя одного из аппаратов Киевской городской военной администрации недавно разоблачили в сговоре с командиром воинской части. По данным Госбюро расследований, они "покрывали" депутатов-уклонистов.

Фокус ранее писал о возможности мобилизации украинских нардепов. По состоянию на январь 2024 года в Верховной Раде работает 401 народный депутат, около 100 из них могут вступить в ряды Сил обороны.