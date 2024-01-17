В обход Залужного и киевлян. Кто и почему хочет разделить столичный "Воздухофлотский проспект"

Киевляне хотят, чтобы "Воздухофлотский проспект" в Киеве, где находится здание Минобороны, переименовали в "проспект Воздушных сил ВСУ". Но у Киевсовета другие планы. Фокус разбирался, кто и зачем хочет разделить проспект на две части.

В Киеве продолжается борьба за переименование "Воздухофлотского проспекта", по которому расположены ключевые учреждения Украины, в частности Министерство обороны. В декабре прошлого года киевляне проголосовали за то, чтобы проспект назвали в честь Воздушных сил ВСУ. Эту идею поддержал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а также глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Однако накануне пленарного заседания Киевсовета 18 января глава экспертной топонимической комиссии Киева Александр Алферов сообщил, что одна из фракций намерена в обход решению киевлян внести предложение о том, чтобы проспект разделили на две части. В таком случае одну из частей, где находится здание Минобороны, назвали бы "проспект Европейской солидарности", а меньшую — "проспектом Воздушных сил".

По словам главы бюджетной комиссии Киевсовета и члена фракции СН Андрея Витренко, члены фракции ЕС намерены сорвать запланированную на 18 января сессию, во время которой рассмотрят программу "Защитник Киева" на 2024 год, если "Воздухофлотский проспект" в итоге не будет переименован в проспект ЕС.

Политические амбиции

Переименовать проспект пытаются не первый год. Прошлой весной киевлянам предлагали выбрать между двумя названиями: "Повітрянофлотський проспект" — этот вариант соответствует нормам украинского языка и не является калькой с российского, и "проспект Европейского союзу" — этому варианту симпатизирует фракция ЕС. За первое название проголосовали 38% участников, за второе — 30%. Киевсовет не смог принять решение о переименовании проспекта во время пленарного заседания.

После этого в декабре киевлянам снова предложили выбрать новое название улицы. В этот раз 90% поддержали вариант "проспект Воздушных сил ВСУ" и 5% — "проспект Европейского союза". Теперь депутаты должны проголосовать, с учетом мнения киевлян.

В повестке дня 18 января вопроса о переименовании проспекта нет. Есть только решение о переименовании улицы "Повітрофлотську" на "Повітрянофлотську" — такое название соответствует нормам украинского языка. Однако как отмечает глава экспертной топонимической комиссии Киева Александр Алферов, одна из фракций все равно может попытаться в обход регламента предложить разделить проспект на две части, одну из которых могут назвать "проспект Европейского союза", а другую — "проспект Воздушных сил ВСУ".

"В Киеве есть традиция — упрощать длинные названия. Например, бывшую станцию метро "Льва Толстого" называли ЛТ, а Большую Житомирскую — БЖ. Поэтому и проспект "Воздухофлотский", если он станет "проспектом Европейского союза" будут называть ЕС. В этом заинтересована одна из политических сил, чье название созвучно", — говорит Фокусу Алферов.

Эксперт добавляет, что вопрос о переименовании проспекта такой чувствительный, поскольку там размещены здания Минобороны, Национальный университет обороны Украины, аэропорт "Киев". По этой причине некоторым политикам хотелось бы увековечить название своей фракции в таком значимом месте столицы.

"Политики хотели бы разделить проспект. Это невозможно, поскольку профильный закон предполагает, что переименование возможно только после общественного обсуждения. Кроме того, это неудобно для киевлян, поскольку разделение проспекта привело бы к необходимости менять нумерацию домов за собственный счет. Речь просто о банальном желании одной из политических сил получить часть проспекта с ключевыми учреждениями, чтобы ее название совпадало с аббревиатурой ЕС", — добавляет эксперт.

По словам Алферов, хотя депутаты законным путем не могут вносить подобное предложение, политики могут попытаться найти обходные пути.

"Мы контролируем, чтобы процесс переименования киевских улиц проходил общественное обсуждение, и все происходило в рамках законов. Но есть быстрые ходы, которые могут запустить процесс пренебрежения мнением киевлян. Это могут сделать как отдельные депутаты, так и набор фракций. В таком случае процесс можно будет с легкостью оспорить в суде", — добавляет эксперт.

Следовать регламенту

Депутат Киевсовета от фракции ЕС Леонид Емец в беседе с Фокусом отмечает, что переименование проспекта не входит в повестку дня будущего пленарного заседания, которое состоится 18 января, и ему неизвестно о намерении коллег вносить подобные предложения о разделении проспекта.

"Всем, кто верит слухам, я как глава регламентной комиссии рекомендую ознакомиться с законодательным полем. Есть закон про местное самоуправление, регламент Киевсовета, все процедуры четко прописаны. Есть повестка дня и процедура внесение проектов решений. Если завтра заседание Киевсовета, значит должен быть соответствующий проект решения. Выйти просто с идеей, которая противоречит процедуре, нельзя. Я как автор регламента в свое время инициировал процедуру, по которой невозможно вносить в повестку дня вопрос позднее чем за 24 часа до голосования, тем более если он не прошел комиссию", — отметил Емец.

По мнению депутата, обсуждение переименования улиц переключает внимание с более важных вопросов.

"Это просто попытка переключить внимание на яркие, но очевидно не такие важные вопросы, как победа и борьба с коррупцией", — подытожил политик.

Известно, что в октябре прошлого года мэр Киева Виталий Кличко уже подавал проект решения в порядке неотложности о переименовании "Воздухофлотского проспекта" на "проспект Европейского союза". За день до анонсированного заседания в повестке дня вопроса не было. А потому эксперты утверждали, что проект был внесен с нарушением процедуры переименования.

Фокус ранее писал, что горсовет Киева заключил соглашение об охране своего здания на улице Крещатик, 36. Слежение за порядком в течение 2024 года будет стоить 22 млн гривен.

Также Фокус сообщал, что вскоре киевляне могут получить места ожидания общественного транспорта из каленого стекла. Их планируют установить в течение 2024 года и заплатить за каждую по 200 тыс. грн.