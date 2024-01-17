Фицо и Орбан не помешают Украине получить помощь: у ЕС есть "план Б" на такой случай

Усиление торможения предоставления помощи от ЕС связано с новыми нарративами от Кремля, которые получили премьеры Словакии Роберт Фицо и Венгрии Виктор Орбан. Но на переговоры с Москвой по Украине ЕС не согласится, говорит эксперт-международник Максим Несвитайлов.

Несмотря на своеобразную "оттепель" в вопросе поддержки помощи Украине со стороны Словакии и Венгрии, эти страны снова пытаются затормозить подобное решение. Видимо, поступили некоторые новые аргументы из Кремля, которые позволяют этим государствам продолжить давление на ЕС. Об этом в интервью Фокусу заявил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.

Конечно, по словам эксперта, такое возвращение к пророссийским настроениям со стороны Словакии и Венгрии является своеобразным вызовом для Евросообщества. ЕС должен довести дело согласования помощи Украине до конца, чтобы продемонстрировать свою способность противодействовать такому шантажу.

"В крайнем случае у ЕС есть своеобразный план "Б", — отмечает политолог, — По этому плану каждая отдельная страна ЕС согласует пакет помощи, хотя время из-за этого затянется и это будет компромиссным решением".

По мнению Максима Несвитайлова, подобные демарши были в начале своеобразным шоком для ЕС и там пытались действовать мягким путем уговоров и переговоров. Однако, когда Евросообщество увидело, что к этому причастна Россия, то стала понятной необходимость применения решительных шагов.

Относительно заявлений европейских "орбанов", которые призывают ЕС подтолкнуть Украину к переговорам с оккупантами, то, по словам политолога, важно акцентировать внимание именно на персонах, которые озвучивают подобные мысли Кремля. Ни одна из мощных стран ЕС подобных нарративов не высказывает, а наоборот выступает за продолжение обороны Украины, помощи и укреплению собственных армий.

"Конечно, в Европе ходят разговоры, что с РФ придется садиться за стол переговоров и это, безусловно, так, потому что ни одна война не заканчивалась без переговоров, — говорит Максим Несвитайлов, — Но переговоры точно не состоятся в ближайшее время".

В ЕС прекрасно понимают, что помощь Украине необходима и для безопасности самой Европы, отмечает политолог. Ведь если Украина упадет, то Путин через несколько лет однозначно пойдет дальше на Молдову, Польшу или страны Балтии. А вот насколько успеет среагировать НАТО в этом случае — большой вопрос, отмечает эксперт-международник.

Полный разговор с Максимом Несвийтайловым вскоре выйдет на нашем ҮоцТцЬе-канале.

Ранее Фокус рассказывал, что Украина могла бы еще в 1991 году оказаться в НАТО, но упустила такую возможность. По мнению эксперта, Украина отдала свое ядерное оружие за бесценок.