"Дадут деньги только за реформы": эксперт об условиях помощи Украине со стороны ЕС (видео)

Несмотря на все проблемы и политические задержки Украина получит финансовую помощь от США и Евросоюза. Однако надо быть готовыми, что власть на Западе будет меняться и Киев должен обеспечить собственное финансирование обороны, отмечает эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Украина, скорее всего, получит финансовую помощь от Европы и США уже в конце января или начале февраля 2024 года. Однако ситуация с 2025 годом в этом аспекте никак не просматривается, особенно на вероятность избрания Трампа следующим президентом США. Об этом в интервью Фокусу заявил эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он отмечает, что надо как можно быстрее пытаться находить собственные возможности для финансирования, ведь в демократических странах так или иначе власть меняется и не факт, что с приходом очередного правительства в той или иной стране, взгляды на помощь Украине будут такими же.

"Украина сейчас находится в положении пациента, находящегося в палате интенсивной терапии, но так или иначе надо перебираться в обычную палату, где вам будут помогать лекарствами, чтобы организм работал самостоятельно, — отмечает экономист, — Запад действительно помогает реанимировать украинскую экономику, однако надо суметь в ближайшее время как-то самостоятельно обеспечивать хотя бы потребности на оборону".

Олег Пендзин обращает внимание на разницу между полученными Украиной средствами от ЕС в 2023 году и теми, что мы будем получать в течение следующих трех лет. По его словам, 50 млрд евро напрямую привязаны к выполнению Украиной пунктов реформирования собственной политической системы и других реформ и каждая из этих реформ имеет свою монетизацию.

"То есть как только Украина выполняет ту или иную реформу она сразу получает следующую часть денег, — акцентирует эксперт, — А если удастся перевыполнить реформы, то, конечно, сразу поступит еще больше денег. Но важно понимать, что при невыполнении реформы и денег не будет".

Экономист отмечает, что Европа делает все возможное для помощи Украине и обвинять ее в слабых санкциях не стоит. Потому что с их введением ЕС и так потеряла много прибыли и каждый пакет теперь принимает с оглядкой на собственную экономику да и еще на военную помощь Украине.

"В качестве примера можно вспомнить Бельгию, которая отказалась от российских алмазов на своей бирже в Антверпене, а это ежегодно $3,5 млрд, — отмечает Олег Пендзин, — А для этого бельгийцам даже пришлось уговаривать индусов, ведь в обработке российских алмазов там задействовано более миллиона человек".

По мнению экономиста, надо понимать, что каждая страна имеет свой прагматический подход и даже в условиях, когда страны Балтии и Польша бьют на вспышку относительно возможной атаки россиян на НАТО. Однако страх перед РФ в ЕС растет и поэтому Украину сегодня активно поддерживают в политическом аспекте скандинавские страны, Польша и страны Балтии, потому что у них есть "историческая память" о событиях прошлого. У них позиция по подготовке к войне с РФ значительно радикальнее, чем у тех же Италии или Испании.

Ранее Фокус рассказывал, что РФ может ударить по Северу Украины перед переизбранием Путина. Враг в ближайшее время может начать активные боевые действия на Черниговщине и Сумщине.