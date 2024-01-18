РФ может ударить по Северу перед переизбранием Путина: кому надо эвакуироваться, — майор запаса (видео)

В современных войнах танки уже не играют основную роль, но никогда не помешают ВСУ. Для освобождения территории Украины армии нужно много современных западных танков, отмечает участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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Передача в ближайшее время двух из 14 танков "Леопард" от Нидерландов является просто жестом помощи, который ни на что не способен повлиять на фронте, потому что Украине для успешного освобождения территории надо не менее 2 000 современных танков Западной коалиции. Однако следует понимать, что сейчас на современном поле боя танки уже не выполняют основную роль, ведь появилось много средств их поражения в том числе дроны. Об этом в интервью Фокусу рассказал майор запаса и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Он отмечает, что танки нужны любой армии, но уже таких массированных наступлений колонн бронетехники как во время Второй мировой или даже во время операции "Буря в пустыне" в современных реалиях уже не будет. По словам майора запаса, сегодня подобная техника используется отдельными мобильными группами в конкретном месте фронта после длительной разведки сил врага.

Что касается заявлений по поводу эвакуации жителей приграничных сел Черниговщины и Сумщины, то Алексей Гетьман поддерживает такое предложение, ведь враг в ближайшее время может начать активные боевые действия на этих направлениях. Особенно опасны для мирных жителей ракетные и артиллерийские удары.

"Как известно, оккупанты стали все больше засылать на территорию этих областей своих диверсантов, а это признак будущих атак, — акцентирует майор запаса, — Нравится или нет, но местным жителям лучше куда-то перебраться хотя бы до Пасхи".

По мнению Алексея Гетьмана, именно в этот промежуток времени оккупанты будут активировать наступление и обстрелы на этих участках, потому что в марте пройдут перевыборы Путина и ему надо показать картинку успеха перед электоратом, а также погодные условия и мороз способствуют применению тяжелой техники. Если почва под конец января или начало февраля промерзнет до 30 см, то это позволит врагу двигать и использовать танки и другое тяжелое оружие.

Что касается ситуации под Крынками, то, по словам эксперта, там тяжелая ситуация, ведь враг накапливает силы, однако ВСУ удачно используют контрбатарейную борьбу, не допуская оккупантов к создаваемому плацдарму. Враг там действительно несет огромные потери, а украинские воины даже продвигаются на другие участки расширяя плацдарм.

Ранее Фокус сообщал, что РФ может высадить десант на Крынки. Оккупанты готовы положить много солдат чтобы определить радиолокационные станции ВСУ.