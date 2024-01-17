"Действуем на опережение": Наев рассказал о ситуации с безопасностью на северной границе

По словам командующего Объединенными силами ВСУ, в приграничных районах Черниговской и Сумской областей продолжается активность противника. Речь про диверсионные группы, работу авиации и террор мирного населения. Граждан призвали позаботиться о своих жизнях.

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Война с Российской Федерацией продолжается и она охватывает не только южные и восточные регионы, но и северные. Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев на своей странице в социальной сети Facebook рассказал о ситуации на этом направлении.

По его словам, по всей стране действует правовой режим военного положения, в том числе это касается и приграничных районов Сумской и Черниговской областей, где противник не прекращает устраивать провокации.

"Ежедневно враг наносит по тем территориям огневое поражение. Противник использует различные виды оружия, включая авиацию, артиллерию, минометы и гранатометы, привлекает диверсионные группы. Россия использует все ей известные и возможные военные умения, чтобы уничтожить нашу нацию, и неважно, куда попадет выпущенная ракета, снаряд или пуля", — заявил Сергей Наев.

Соответственно, продолжает генерал-лейтенант, северная граница также является линией столкновения с противником со всеми присущими ей боевыми действиями. Такая активность противника может приводить к гибели как военных, так и мирных граждан. ВС РФ могут взять их в плен или разрушить села и города в этом районе.

Именно поэтому, по мнению Сергея Наева, все украинцы, которые проживают недалеко от линии столкновения, должны четко осознавать угрозу и понимать, что нахождение рядом с российской границей опасно.

Военные администрации ежедневно решают вопросы эвакуации людей с мирных населенных пунктов, ведь это необходимо не только для безопасности граждан, но и для полноценной работы ВСУ.

"Война продолжается, и для того, чтобы украинские военные могли вести полноценный обмен огнем и уничтожать врага не задумываясь, что могут навредить нашим гражданам, каждый сознательный украинец должен прислушиваться к советам военных администраций. За каждый выстрел, попытки задействовать диверсантов оккупант получает достойный ответ, действуем и на опережение", — продолжил Сергей Наев.

Напомним, 11 января сообщалось, что ВСУ усиливают оборону на границе с РФ и Беларусью для сдерживания наступления противника. По словам Сергея Наева, позиции в Черниговской области не отличаются от тех, что обустраиваются в других северных регионах. Их возводят по типичной схеме, но особенность местности может внести определенные корректировки.