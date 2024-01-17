"Діємо на випередження": Наєв розповів про безпекову ситуацію на північному кордоні

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ, у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей триває активність противника. Йдеться про диверсійні групи, роботу авіації та терор мирного населення. Громадян закликали подбати про свої життя.

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Війна з Російською Федерацією триває і вона охоплює не тільки південні та східні регіони, а й північні. Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook розповів про ситуацію на цьому напрямку.

За його словами, по всій країні діє правовий режим воєнного стану, зокрема це стосується і прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей, де противник не припиняє влаштовувати провокації.

"Щодня ворог завдає по тих територіях вогневого ураження. Противник використовує різні види зброї, включно з авіацією, артилерією, мінометами та гранатометами, залучає диверсійні групи. Росія використовує всі їй відомі та можливі військові вміння, щоб знищити нашу націю, і неважливо, куди потрапить випущена ракета, снаряд чи куля", — заявив Сергій Наєв.

Відповідно, продовжує генерал-лейтенант, північний кордон також є лінією зіткнення з противником з усіма притаманними йому бойовими діями. Така активність противника може призводити до загибелі як військових, так і мирних громадян. ЗС РФ можуть узяти їх у полон або зруйнувати села і міста в цьому районі.

Саме тому, на думку Сергія Наєва, всі українці, які мешкають недалеко від лінії зіткнення, мають чітко усвідомлювати загрозу і розуміти, що перебування поруч із російським кордоном небезпечне.

Військові адміністрації щодня розв'язують питання евакуації людей із мирних населених пунктів, адже це необхідно не лише для безпеки громадян, а й для повноцінної роботи ЗСУ.

"Війна триває, і для того, щоб українські військові могли вести повноцінний обмін вогнем і знищувати ворога, не замислюючись, що можуть зашкодити нашим громадянам, кожен свідомий українець має дослухатися до порад військових адміністрацій. За кожен постріл, спроби задіяти диверсантів окупант отримує гідну відповідь, діємо і на випередження", — продовжив Сергій Наєв.

Нагадаємо, 11 січня повідомлялося, що ЗСУ посилюють оборону на кордоні з РФ і Білоруссю для стримування наступу противника. За словами Сергія Наєва, позиції в Чернігівській області не відрізняються від тих, що облаштовуються в інших північних регіонах. Їх зводять за типовою схемою, але особливість місцевості може внести певні корективи.