РФ може вдарити по Півночі перед переобранням Путіна: кому треба евакуюватись, — майор запасу (відео)

В сучасних війнах танки вже не грають основну роль, але ніколи не завадять ЗСУ. Для звільнення території України армії потрібно багато сучасних західних танків, зазначає учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

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Передача найближчим часом двох з 14 танків "Леопард" від Нідерландів є просто жестом допомоги, який ні на що не здатен вплинути на фронті, бо Україні для успішного звільнення території треба щонайменше 2 000 сучасних танків Західної коаліції. Проте слід розуміти, що зараз на сучасному полі боя танки вже не виконують основну роль, адже з'явилось багато засобів їхнього ураження в тому числі дрони. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів майор запасу та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

Він зазначає, що танки потрібні будь-якій армії, але вже таких масованих наступів колон бронетехніки як під час Другої світової чи навіть під час операції "Буря в пустелі" в сучасних реаліях вже не буде. За словами майора запасу, сьогодні подібна техніка використовується окремими мобільними групами в конкретному місці фронту після тривалої розвідки сил ворога.

Щодо заяв з приводу евакуації мешканців прикордонних сіл Чернігівщини та Сумщини, то Олексій Гетьман підтримує таку пропозицію, адже ворог найближчим часом може почати активні бойові дії на цих напрямках. Особливо небезпечні для мирних жителів ракетні та артилерійські удари.

"Як відомо, окупанти стали все більше засилати на територію цих областей своїх диверсантів, а це ознака майбутніх атак, — акцентує майор запасу. — Подобається чи ні, але місцевим жителям краще кудись перебратись хоча б до Пасхи".

На думку Олексія Гетьмана, саме в цей проміжок часу окупанти будуть активувати наступ та обстріли на цих ділянках, бо в березні пройдуть перевибори Путіна і йому треба показати картинку успіху перед електоратом, а також погоді умови та мороз сприяють застосуванню важкої техніки. Якщо грунт під кінець січня чи початок лютого промерзне до 30 см, то це дозволить ворогові рухати та використовувати танки та іншу важку зброю.

Щодо ситуації під Кринками, то, за словами експерта, там важка ситуація, адже ворог накопичує сили, проте ЗСУ вдало використовують контрбатарейну боротьбу не допускаючи окупантів до плацдарму, що створюється. Ворог там дійсно зазнає шалених втрат, а українські воїни навіть просуваються на інші ділянки розширюючи плацдарм.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ може висадити десант на Кринки. Окупанти готові покласти багато солдатів аби визначити радіолокації станції ЗСУ.