РФ може висадити десант на Кринки: хочуть знайти всі радари ЗСУ, — військовий експерт (відео)

Дані щодо можливості десантної операції росіян на Херсонщини можуть бути як правдивими, так і військовою хитрістю. Ворог може відвертати сили ЗСУ з інших ділянок фронту, вважає військовий експерт Ігор Козій.

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Хоча дійсно є інформація про плани окупантів висадити потужний десант на Херсонщині, щоб атакувати плацдарм ЗСУ у Кринках, провести таку операцію не можливо без забезпечення вільного польоту гелікоптерів та літаків. Для цього потрібно знищити міцну ППО України в цьому районі, а у росіян поки не виходить подібне зробити. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий оглядач та експерт Ігор Козій.

Він зазначає, що у ЗСУ є гарний досвід боротьби з десантом ворога в Гостомелі, Василькові та інших районах, де ворог робив спроби висаджувати саме десантні угрупування. Проте розкриття подібних планів щодо висадки має на меті змусити українців максимально задіяти радіолокаційні станції, що своєю чергою дозволить окупантам їх виявити та нанести удари.

"А ще таким чином агресор хоче відвернути увагу командування ЗСУ від іншого напрямку, на якому хоче завдати удари, — акцентує Козій. — Це класичний прийом введення противника в оману для розпорошення його сил".

За словами військового експерта, попри важкість десантних операцій не можна відкидати, що навіть за присутністю потужної ППО росіяни підуть на подібний крок, тому що просто, як завжди, не рахують людей. Проте в подібну операцію на території країн НАТО, щоб, наприклад, висадити десант в Калінінградській області та проробити коридор до Білорусі, експерт не вірить.

"У НАТО на сьогодні найпотужніші можливості авіаційної та космічної розвідки, що здатні виявляти подібні плани заздалегідь, — акцентує Ігор Козій. — Навіть якщо РФ вдасться захопити Україну, їй все одно буде потрібно чимало часу, щоб зібратись з новими силами для атаки НАТО".

Експерт нагадує, що навіть за Радянські часи не завжди була можливість, щоб підняти в небо одну повноцінну десантну дивізію. А зараз, коли ЗСУ значно послабили сили "другої армії світу" говорити про стрімкий та потужний десантний удар на Альянс немає сенсу.

Раніше Фокус розповідав, що на думку аналітика Путін нападе на НАТО, бо програвати Україні йому соромно. Кремль хоче таким чином швидше закінчити війну і розподілити зони впливу між Заходом та Сходом.