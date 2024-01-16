Складно висадити десант: ЗС РФ просунулися в районі Донецька і Кринок, — ISW (карти)

Аналітики з посиланням на російські джерела повідомляють, що складні погодні умови перешкоджають пересуванню українських човнів на лівому березі Херсонської області.

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Станом на 15 січня російське окупаційне угруповання військ незначно просунулося на захід від Донецька. Геолоковані кадри за 15 січня показують, що ЗС РФ просувалися до східної околиці Георгіївки (на захід від Донецька), російські "військкори", зі свого боку, також стверджували, що війська РФ просувалися до околиць Георгіївки. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 14 січня.

Донецька область

Позиційні бої тривали на захід і північний захід від Донецька в районі Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Перемоги; і на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки. Повідомляється, що в районі Новомихайлівки продовжують діяти підрозділи російського 68-го армійського корпусу (Східний військовий округ).

Кринки

Карта боїв на лівобережжі Херсонської області

Російські війська нещодавно домоглися незначного просування в районі на захід від Кринок на лівобережжі Херсонської області. На геолокованих кадрах за 15 січня видно, що російські війська просунулися на північ, до берегової лінії в західній частині Кринок.

Станом на 15 січня, Сили оборони України зберігають свої позиції на лівому березі Херсонської області, біля Кринок тривають обмежені позиційні бої. Російські джерела повідомляють, що складні погодні умови перешкоджають пересуванню українських човнів і висадці на лівому березі, оскільки річки та канали Дніпро, і Конка замерзли.

Про спроби штурму в Херсонській області повідомляють у зведенні Генштабу ЗСУ.

"У зоні відповідальності ОСГВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни й надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій наших військ", — йдеться у зведенні.

Нагадаємо, що, за даними DeepState, під Авдіївкою російські війська пішли на прорив колоною техніки.

Також повідомлялося, що, за даними ЦПД, РФ може готувати "удари відплати" за літаки А-50 і Іл-22.