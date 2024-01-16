Сложно высадить десант: ВС РФ продвинулись в районе Донецка и Крынок, — ISW (карты)

Аналитики со ссылкой на российские источники сообщают, что сложные погодные условия препятствуют передвижению украинских лодок на левом берегу Херсонской области.

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По состоянию на 15 января российская оккупационная группировка войск незначительно продвинулись к западу от Донецка. Геолоцированные кадры за 15 января показывают, что ВС РФ продвигались к восточной окраине Георгиевки (западнее от Донецка), российские "военкоры", в свою очередь, также утверждали, что войска РФ продвигались к окраинам Георгиевки. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 14 января.

Донецкая область

Позиционные бои продолжались западнее и северо-западнее Донецка в районе Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Победы; и к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки. Сообщается, что в районе Новомихайловки продолжают действовать подразделения российского 68-го армейского корпуса (Восточный военный округ).

Крынки

Карта боев на левобережье Херсонской области

Российские войска недавно добились незначительного продвижения в районе к западу от Крынок на левобережье Херсонской области. На геолоцированных кадрах за 15 января видно, что российские войска продвинулись на север, к береговой линии в западной части Крынок.

По состоянию на 15 января, Силы обороны Украины сохраняют свои позиции на левом берегу Херсонской области, возле Крынок продолжаются ограниченные позиционные бои. Российские источники сообщают, что сложные погодные условия препятствуют передвижению украинских лодок и высадке на левом берегу, поскольку реки и каналы Днепр, и Конка замерзли.

О попытках штурма в Херсонской области сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

"В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины и в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск", — говорится сводке.

Напомним, что, по данным DeepState, под Авдеевкой российские войска пошли на прорыв колонной техники.

Также сообщалось, что, по данным ЦПД, РФ может готовить "удары возмездия" за самолеты А-50 и Ил-22.