"Важкий день": під Авдіївкою ЗС РФ пішли на прорив колоною техніки, — DeepState (карта)

Південніше Веселого окупанти колоною бронетехніки намагалися пройти дачі і зайти в саме місто. Бійці Сил оборони відбивалися Bradley та FPV-дронами, зазначають аналітики.

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В районі Авдіївки окупанти намагалися прорвати позиції Сил оборони колоною бронетехніки і заїхати в місто. Їхню спробу відбили Сили оборони. Про це пишуть аналітики DeepState.

"Черговий важкий день на північному фасі Авдіївського виступу. К*цапи вже традиційно для себе полізли у Степове. Ті, хто вижив — відступили. Зі слів бійців, в атаці брали участь "осівші" у структурах МО РФ колишні бійці ПВК "Вагнер", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що південніше села Веселе російські окупанти колоною з більше, ніж 10 одиниць військової техніки намагалися пройти дачі і зайти в саме місто.

"За попередньою інформацією і дану спробу було зупинено, к*цап відступив на вихідні. Точну кількість втраченої техніки невідомо. Знову відмічаємо професійну роботу екіпажів "Бредлі" та пілотів FPV-розрахунків", — зазначили в DeepState.

Карта DeepState - Степове

Нагадаємо, що за даними Інституту вивчення війни 14 січня ЗС РФ просунулися біля Авдіївського коксохімічного заводу. Також підрозділи російської 114-ї мотострілецької бригади та 15-ї мотострілецької бригади наступали на південному сході від Авдіївського терикона.

14 січня аналітик групи Oryx Naalsio розповів, що від початку російського наступу на Авдіївку РФ втратила 488 одиниць військової техніки, а Україна — 37.