Снаряды, мины и трупы оккупантов: почему открытие рынка земли не дает результатов (видео)

Ни одного соглашения о покупке земли с начала второго этапа реформы так и не было подписано. Инвесторы не будут вкладывать деньги не имея гарантий безопасности, отмечает эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Несмотря на начало второго этапа земельной реформы, о котором отчиталось Минагрополитики, ни одно соглашение в рамках этой реформы так и не было подписано. Как бы ни кричали приспешники некоторых политических сил о "полной распродаже украинской земли иностранцам", вообще никто ничего не купил. Об этом в интервью Фокусу заявил эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он говорит, что предполагает заинтересованность в рынке земли с юридических лиц, которые уже много лет имеют земельные паи и обрабатывают поля построив агропромышленный бизнес. Возможно, они впоследствии и решат переоформить именно на себя эти земли, чтобы не иметь проблем с арендой.

"Сам рынок земли слишком чувствителен в вопросах безопасности, — акцентирует Олег Пендзин, — Пока идет война, ни один инвестор не рискнет вкладывать средства в землю, которая рискует оказаться под оккупацией врага".

До тех пор, пока Украина не имеет за своей спиной комплекта из гарантий по безопасности государство будет оставаться "целью номер один" для России, а потому инвестировать в агропромышленный комплекс и вообще в бизнес очень рискованно. Такая ситуация, к сожалению, будет сохраняться еще долгое время, отмечает экономист.

"Не надо пребывать в иллюзиях, что территориальные претензии России распространяются только на ту территорию, которую она сейчас оккупирует, — говорит Олег Пендзин, — Именно поэтому Украина очень зависима от безопасности поддержки западных партнеров".

Кроме того, по словам экономиста, из-за отсутствия сделок не сформировались коммерческие цены на землю. Есть только стоимость земли согласно кадастру, которая не соответствует по мнению эксперта фактической стоимости. А стоимость земли зависит не только от природных условий или глубины чернозема, а в первую очередь от вопросов безопасности.

"Не имеет смысла говорить об экономической отдаче земли, когда она вся перерыта снарядами и заминирована, — считает эксперт, — Даже до сих пор непонятно сколько нужно денег, чтобы все разминировать, а еще сделать санитарные действия к телам оккупантов, которые остаются в этой земле".

А еще, отмечает Олег Пендзин, благодаря земле производится тот или иной продукт, который покупают люди, так или иначе находящиеся вокруг. Любой бизнесмен в первую очередь заботится именно о внутреннем рынке, а только потом о внешнем, потому что там много проблем с лицензированием, сертификацией и логистикой.

"Давайте будем откровенны: много ли сегодня есть потребителей продукции возле Бахмута, Марьинки или Авдеевки?", — спрашивается эксперт. — Будут ли восстановлены эти города и когда? Эти вопросы не риторические, а именно вопрос стоимости земли".

Ранее Фокус рассказывал сколько стоит земля для ведения сельского хозяйства в Украине во время войны. Приобрести можно разные участки в большинстве регионов Украины, но есть ограничения по количеству земли на покупателя и по региону.