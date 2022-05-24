Сколько стоит земля для ведения сельского хозяйства в Украине во время войны

Сегодня приобрести можно самые разные участки в большинстве регионов Украины, но есть ограничения по количеству земли на покупателя и по региону.

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Цена земли сельскохозяйственного назначения сегодня государством не регулируется, то есть, продавец самостоятельно проводит оценку участка и предлагает на продажу по стоимости, которую считает приемлемой. Как выяснил Фокус в статье "Земля на продажу. Как купить или арендовать земельный участок во время войны", тысячи участков сельхозземли сегодня продаются или же предлагаются в пользование по договору аренды в системе "Prozorro. Продажи".

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Например, там есть земельный участок в Черниговской области площадью 0,43 га со стартовой ценой 16,3 тыс. грн. Также планируется на портале "Prozorro" аукцион по продаже участка площадью 2 га в Кировоградской области со стартовой ценой 97 тыс. грн. В Ивано-Франковской области предлагается приобрести участок 0,6 га, стартовая цена – 163,7 тыс. грн. А в Чигиринском районе Черкасской области продается земельный участок площадью 2 га со стартовой ценой 190,6 тыс. грн. Таким образом, судя по ценовым предложениям аукционов портала, на старте цена одного гектара может составлять 32-50 тыс. грн., но в некоторых случаях цена гектара сельхозземли достигает 80-100 тыс. грн.

Напомним, в соответствии с законодательством до 2024 года разрешено покупать участки сельхозназначения только гражданам-физлицам, а общая площадь земельного участка сельскохозяйственного назначения в собственности гражданина Украины не может превышать ста гектаров.

Важно

Земля на продажу. Как купить или арендовать земельный участок во время войны

Стоит отметить, что в Украине продажа земли сельхозназначения была рискованной с 24 февраля из-за отсутствия доступа к земельному кадастру. Но с 20 мая Государственный земельный кадастр работает.

Сегодня деятельность кадастра регулируется постановлением КМУ "Некоторые вопросы ведения и функционирования Государственного земельного кадастра в условиях военного положения" № 564. Речь идет об открытии возможности заключать сделки и по аренде земли, и по покупке или продаже земельных участков. Новые правила земельного кадастра, в частности, предусматривают:

- предоставление сведений из Государственного земельного кадастра в определенных Законом случаях администраторами центров предоставления административных услуг (ЦНАПы);

- введение ограничений по обнародованию сведений через Публичную кадастровую карту;

- предоставление доступа к Государственному земельному кадастру пользователям;

- предоставление доступа к сведениям Государственного земельного кадастра о координатах возвратных точек границ объектов кадастра через официальный вебсайт Госгеокадастра только государственным кадастровым регистраторам.

Подробно о рынке земли и приобретении сельскохозяйственных угодий – в статье Фокуса "Земля на продажу. Как купить или арендовать земельный участок во время войны".

Напомним, 24 февраля 2022 года была отключена работа Реестра недвижимости, в котором регистрируются все сделки, связанные с недвижимым имуществом, в том числе и земельными участками, и Реестра юридических лиц, где регистрируют создание, внесение изменений и ликвидацию юрлиц.