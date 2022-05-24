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Скільки коштує земля для ведення сільського господарства в Україні під час війни

Наталія Богута
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Фото: liga.net | Ділянку землі в Україні можна купити за ціною 30–50 тис. грн. за гектар

Сьогодні придбати можна різні ділянки в більшості регіонів України, але є обмеження щодо кількості землі на покупця та за регіоном.

Ціна землі сільськогосподарського призначення сьогодні державою не регулюється, тобто продавець самостійно проводить оцінку ділянки та пропонує на продаж за вартістю, яку вважає прийнятною. Як з'ясував Фокус у статті "Продаж землі. Як купити або орендувати земельну ділянку під час війни", тисячі ділянок сільгоспземлі сьогодні продаються або пропонуються для користування за договором оренди у системі "Prozorro. Продажі".

Наприклад, там є земельна ділянка на Чернігівщині площею 0,43 га зі стартовою ціною 16,3 тис. грн. Також планується на порталі Prozorro аукціон з продажу ділянки площею 2 га у Кіровоградській області зі стартовою ціною 97 тис. грн. На Івано-Франківщині пропонується придбати ділянку 0,6 га, стартова ціна – 163,7 тис. грн. А у Чигиринському районі Черкаської області продається земельна ділянка площею 2 га зі стартовою ціною 190,6 тис. грн. Таким чином, судячи з цінових пропозицій аукціонів порталу, на старті ціна одного гектара може становити 32-50 тис. грн., але у деяких випадках ціна гектара сільгоспземлі сягає 80-100 тис. грн.

Нагадаємо, відповідно до законодавства, до 2024 року дозволено купувати ділянки сільгосппризначення лише громадянам-фізособам, а загальна площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення у власності громадянина України не може перевищувати ста гектарів.

Важливо
Продаж землі. Як купити або орендувати земельну ділянку під час війни

Варто зазначити, що в Україні продаж землі сільгосппризначення був ризикованим з 24 лютого через відсутність доступу до земельного кадастру. Але з 20 травня Державний земельний кадастр працює.

Сьогодні діяльність кадастру регулюється постановою КМУ "Деякі питання ведення та функціонування Державного земельного кадастру в умовах військового стану" № 564. Йдеться про відкриття можливості укладати угоди і щодо оренди землі, і щодо купівлі або продажу земельних ділянок. Нові правила земельного кадастру, зокрема, передбачають:

- надання відомостей із Державного земельного кадастру у визначених Законом випадках адміністраторами центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПи);

- запровадження обмежень щодо оприлюднення відомостей через Публічну кадастрову карту;

- надання доступу до Державного земельного кадастру користувачам;

- надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру про координати точок меж об'єктів кадастру через офіційний вебсайт Держгеокадастру тільки державним кадастровим реєстраторам.

Докладно про ринок землі та придбання сільськогосподарських угідь — у статті Фокусу "Земля на продаж. Як купити або орендувати земельну ділянку під час війни".

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року було відключено роботу Реєстру нерухомості, в якому реєструються всі угоди, пов'язані з нерухомим майном, у тому числі і земельними ділянками, та Реєстру юридичних осіб, де реєструють створення, внесення змін та ліквідацію юридичних осіб.