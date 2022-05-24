Скільки коштує земля для ведення сільського господарства в Україні під час війни

Сьогодні придбати можна різні ділянки в більшості регіонів України, але є обмеження щодо кількості землі на покупця та за регіоном.

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Ціна землі сільськогосподарського призначення сьогодні державою не регулюється, тобто продавець самостійно проводить оцінку ділянки та пропонує на продаж за вартістю, яку вважає прийнятною. Як з'ясував Фокус у статті "Продаж землі. Як купити або орендувати земельну ділянку під час війни", тисячі ділянок сільгоспземлі сьогодні продаються або пропонуються для користування за договором оренди у системі "Prozorro. Продажі".

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Наприклад, там є земельна ділянка на Чернігівщині площею 0,43 га зі стартовою ціною 16,3 тис. грн. Також планується на порталі Prozorro аукціон з продажу ділянки площею 2 га у Кіровоградській області зі стартовою ціною 97 тис. грн. На Івано-Франківщині пропонується придбати ділянку 0,6 га, стартова ціна – 163,7 тис. грн. А у Чигиринському районі Черкаської області продається земельна ділянка площею 2 га зі стартовою ціною 190,6 тис. грн. Таким чином, судячи з цінових пропозицій аукціонів порталу, на старті ціна одного гектара може становити 32-50 тис. грн., але у деяких випадках ціна гектара сільгоспземлі сягає 80-100 тис. грн.

Нагадаємо, відповідно до законодавства, до 2024 року дозволено купувати ділянки сільгосппризначення лише громадянам-фізособам, а загальна площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення у власності громадянина України не може перевищувати ста гектарів.

Важливо

Продаж землі. Як купити або орендувати земельну ділянку під час війни

Варто зазначити, що в Україні продаж землі сільгосппризначення був ризикованим з 24 лютого через відсутність доступу до земельного кадастру. Але з 20 травня Державний земельний кадастр працює.

Сьогодні діяльність кадастру регулюється постановою КМУ "Деякі питання ведення та функціонування Державного земельного кадастру в умовах військового стану" № 564. Йдеться про відкриття можливості укладати угоди і щодо оренди землі, і щодо купівлі або продажу земельних ділянок. Нові правила земельного кадастру, зокрема, передбачають:

- надання відомостей із Державного земельного кадастру у визначених Законом випадках адміністраторами центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПи);

- запровадження обмежень щодо оприлюднення відомостей через Публічну кадастрову карту;

- надання доступу до Державного земельного кадастру користувачам;

- надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру про координати точок меж об'єктів кадастру через офіційний вебсайт Держгеокадастру тільки державним кадастровим реєстраторам.

Докладно про ринок землі та придбання сільськогосподарських угідь — у статті Фокусу "Земля на продаж. Як купити або орендувати земельну ділянку під час війни".

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року було відключено роботу Реєстру нерухомості, в якому реєструються всі угоди, пов'язані з нерухомим майном, у тому числі і земельними ділянками, та Реєстру юридичних осіб, де реєструють створення, внесення змін та ліквідацію юридичних осіб.