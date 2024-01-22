"Обиделся на Путина": почему Макрон активнее помогает Украине, — аналитик (видео)

Франция сейчас раскручивает свой собственный ВПК и военная помощь Украине увеличивается. В Париже поняли, что о мирных переговорах пока невозможно договориться с Кремлем, отмечает аналитик Игорь Чаленко.

Видимо, президент Франции Эммануэль Макрон обиделся на Путина после многочасовых телефонных разговоров, во время которых так и не удалось уговорить президента РФ, ведь Путин "слушал, но не слышал своего коллегу". Поэтому активизация помощи Франции Украине вполне логична, хотя это государство продолжает использовать и дипломатические пути. Об этом в интервью Фокусу заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

По его мнению, сегодня Париж демонстрирует, что Кремль понимает только силу, поэтому форсировать именно процесс переговоров нет смысла. Хотя на сегодня согласование поддержки в аспекте поставки 3 000 снарядов в месяц — это один день стрельбы, но еще в 2022 году Франция начинала помощь всего с 1 000 снарядов.

"Также не надо забывать, что нам поставят 76 дальнобойных пушек "Цезарь" в этом году, по 6 штук в месяц по плану производства, — акцентирует аналитик, — Это сигнализирует, что французский ВПК продолжает раскручиваться".

Кроме того, по словам Игоря Чаленко, президент Франции собирается приехать в Киев, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Возможно, Макрон станет вторым после Сунака, который подпишет подобное соглашение Украины и Великобритании.

"Это мощный сигнал для Москвы, что в ЕС ядерные страны становятся на защиту Украины, — отмечает эксперт, — И хотя, конечно, французских солдат здесь не будет, но страны запишут направления военной поддержки, что очень важно для нас".

Во Франции уже создана артиллерийская коалиция, в которую входит 22 страны, а это о многом говорит, отмечает аналитик. Поэтому двусторонние отношения между Парижем и Киевом будут только усиливаться, а это значит, что с нашими партнерами в Бундестаге можно более активно продавливать вопрос поставок дальнобойных ракет "Таурус".

Ранее Фокус сообщал, что Венгрия выступила против нового фонда для военной помощи Украине от ЕС. Страна не поддерживает обновление нынешнего механизма финансирования, известного как Европейский фонд мира, в рамках которого государствам-членам возмещают стоимость оружия, которое они отправляют Украине.