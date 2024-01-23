Может быть "боевая ничья": полковник ВСУ о деоккупации Крыма и Донбасса (видео)

"Корейского сценария" Украине не следует ожидать, ведь это другая ситуация, а вот что-то по принципу линии разграничения с введением миротворцев — более реальная альтернатива. Однако все это являются теоретическими вариантами, отмечает полковник ВСУ Петр Черник.

Так или иначе любая война заканчивается, и иногда результатом является "боевая ничья", которая может ждать и российско-украинскую войну. Все потому, что пока не понятно, как освободить тот же Донбасс, который попросту забетонирован укреплением. А вот Крым можно превратить в своеобразную "гнилую грушу" уничтожив Крымский мост. Об этом в интервью Фокусу заявил военный аналитик, полковник Вооруженных Сил Украины Петр Черник.

По его словам, он без уничтожения Донецка, как это было с Дрезденом времен Второй мировой никто в 21 веке поступать не будет. Тем более, что для этого понадобятся бомбардировщики США B-52 или B1B Lancer, которые, конечно, Украине никто не даст, как десятки тысяч тонн бомб к ним.

"А еще у нас нет полмиллиона резерва, который мы готовы положить на "алтарь" Донецка, — говорит полковник, — Но военный надлом должен все равно состояться, однако когда он будет — неизвестно".

По мнению Петра Черника, теоретическую "боевую ничью" нельзя рассматривать как "корейский сценарий" (раздел на Южную Корею и КНДР) — это одна нация с разными правящими режимами и социальными структурами. Здесь более вероятным является линия разграничения с Донбассом с условным миротворческим контингентом, говорит полковник.

"А вот с Крымом ситуация несколько проще, потому что его можно превратить в "гнилую грушу" благодаря ударам по Крымскому мосту, отрезав оккупантов от логистики, — говорит военный аналитик, — Массированная атака ракетами Storm Shadow решит эту проблему, несмотря на усилия ПВО, как и дальнейший контроль ракетами над тем, чтобы мост не смогли восстановить".

Важной будет и работа в этом аспекте ВСУ по уничтожению вражеских кораблей или самолетов, которые будут пытаться доставлять грузы на полуостров. За несколько месяцев таких дел вражеская армия на полуострове будет просто обессилена.

"Однако для успеха подобной операции нужно оружие в большом количестве, — отмечает эксперт, — Особенно пригодятся F-16 для прикрытия воздуха и запуска ракет. Именно большое количество самолетов, более сотни, могут действительно изменить ход войны".

Ранее Фокус писал, что обстрелы Украины не закончатся до конца войны. Оккупанты накопили более 5 тысяч ракет С-300 и С-400 и модифицируют их для наземных ударов.