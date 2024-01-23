Обстрелы Украины не закончатся до конца войны: сколько у врага ракет С-300 и С-400 (видео)

Единственным ответом на ракетные обстрелы Украины могут бить только поставки систем ПВО от западных партнеров. Сейчас только системы SAMP/T и Patriot могут сбивать переработанные баллистические ракеты С-300 и С400, которыми армия РФ обстреливает Украину, отмечает полковник ВСУ Петр Черник.

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Поскольку обстрел Харькова состоялся с использованием ракет С-300, которые были переделаны для ударов по наземным объектам, то это может свидетельствовать, что оккупанты более активно стали модернизировать эти воздушные боеприпасы. Хотя подобные модификации не являются чем-то революционным и ВСУ и армия РФ применяют подобные изменения в ракетах еще с 2022 года. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный аналитик, полковник Вооруженных Сил Украины Петр Черник.

По его словам, главная опасность заключается в том, что у врага много подобных пусковых систем для ракет С-300 и С-400 еще с советских времен. Сейчас их более полтысячи, а еще проблема в том, что они мобильны и заранее обнаружить их очень трудно, как и успеть перехватить саму ракету.

"Самих ракет армия РФ накопила более 5 тысяч и это, конечно, невероятное количество, — акцентирует полковник, — К большому сожалению, эти баллистические ракеты будут нас донимать больше и больше с каждым днем".

Военный аналитик отмечает, что боевая часть подобных ракет достигает 80-100 кг, а это серьезный и очень мощный боеприпас. Полноценно бороться с такими ракетами могут только западные системы SAMP/T и Patriot, которых, к сожалению, у Украины довольно мало. Полковник говорит, что их недостаточно для того, чтобы закрыть не только фронт протяженностью 2 000 км, но и северную границу с Беларусью, которая вдвое короче.

По словам Петра Черника, надеяться на прекращение обстрелов не надо, ведь РФ удалось поставить на конвейер такие ракеты, как: Х-101, 3М14 "Калибр", Х47М2 "Кинжал", 9М723 и 9М728 для комплексов "Искандер". И хотя ракет таких типов Россия не может производить в режиме "нон-стоп", но благодаря обходу санкций и разнообразию их видов обстрелы Украины оккупанты продолжат до конца войны.

Что касается уникального сбитого самолета дальней разведки А-50, то у россиян на сегодня осталось еще 5 рабочих экземпляров, говорит военный аналитик. Этого вполне достаточно, чтобы поддерживать подобный ритм ракетных ударов, которые сейчас наносит российский агрессор по нашему государству.

"Но даже используя "Шахеды" вместе с обстрелами ракетами оккупанты нас больше ничем не удивят, потому что мы все на вершине технологий, — отмечает Петр Черник, — Поэтому здесь вопрос только в наличии современных западных систем ПВО".

Фокус ранее писал, что высокотехнологичное дальнобойное оружие Запада сможет изменить ход войны с Россией. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее говорил, что к британским и французским ракетам должны присоединиться немецкие Taurus.