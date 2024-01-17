"ВСУ впервые использовали системы Patriot в партизанском режиме", — Евгений Дикий о сбитии самолетов РФ (видео)

Украинцы смогли перевести ЗРК Patriot в "партизанский режим", чтобы его не смогли найти оккупанты. Мобильность противовоздушной обороны ВСУ помогает сохранить ее от ударов врага, говорит ветеран АТО Евгений Дикий.

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У армии РФ не настолько "криворукая" ПВО, чтобы сбивать собственные самолеты да еще и те, что летают в зоне действия только российской авиации. Следовательно, можно сделать выводы, что уникальный самолет дальней разведки А-50 был сбит, а воздушный штаб ИЛ-22 сильно поврежден именно благодаря усилиям украинской противовоздушной обороны. Об этом в интервью Фокусу заявил ветеран АТО и военный обозреватель Евгений Дикий.

Он отмечает, что самолеты совершали полет на высоте около 12 километров, а там не летают истребители ВСУ. Тем более были сбиты сразу два самолета, а это значит, что ПВО знала, по каким целям стреляла.

"А еще есть вопрос: с чем ПВО оккупантов могло спутать эти самолеты? У нас подобной техники нет, а крымское ПВО вообще защищает город от дронов, — отмечает эксперт, — Тем более именно количество в два сбитых самолета играет против версий РФ, потому что если бы сбили только один самолет, они по крайней мере могли бы откреститься от этого и сказать, что самолет просто "сломался" и никто его не сбивал".

Но командованию РФ теперь пришлось сделать непростой выбор: признать удачную и профессиональную работу ПВО Украины, или все свалить на "криворукость" собственной противовоздушной обороны, отмечает ветеран АТО. Как видим, решили все же лить грязь на собственные войска лишай не признавать преимущество ВСУ, а также Евгений Дикий.

Эксперт рассказывает, что радиус действия системы Patriot составляет около 160 км, а самолеты были атакованы на расстоянии в 137 км, то есть ЗРК Patriot мог находиться на 20 км от линии фронта. Это была очень рискованная позиция, ведь если бы враг его заметил, то мог легко уничтожить. И хотя версия с использованием именно американской системы еще не подтверждена, но нет сомнения, что это была дальнобойная зенитная ракета, потому что ИЛ-22, который таки дотянул до аэродрома, имел именно подобные повреждения от такого боеприпаса.

"Вопреки распространенному представлению у людей зенитная ракета вообще не попадает в самолет, а взрывается рядом с ним, — говорит Евгений Дикий, — В результате взрыва тысячи мелких осколков прошивают самолет насквозь и максимально его повреждают, делая из корпуса своеобразный "дуршлаг"".

Подобные повреждения как раз характерны для зенитных ракет, но ИЛ-22 смог дотянуть до аэродрома благодаря тому, что ракета взорвалась возле его хвостовой части, отмечает военный обозреватель. По его словам, вообще могло быть, что ПВО стреляло одной ракетой, просто остатки от нее еще и повредили именно ИЛ-22, а А-50 был уничтожен.

Евгений Дикий отмечает, что благодаря успешным последним операциям по уничтожению вражеских самолетов Украина впервые в мире отработала применение систем Patriot в своеобразных "партизанских условиях". Обычно это американское оружие разворачивают на несколько месяцев на одном месте, что делает его очень уязвимым, а украинцы смогли перевести свою ПВО с первых дней войны в подвижный режим, поэтому его очень сложно поразить, акцентирует ветеран АТО.

Ранее Фокус рассказывал, что Украина вместе с США модернизирует советские комплексы С-300, поэтому А-50 могли сбить такой ракетой. Сбитый А-50 россияне теперь не смогут построить, но способны собрать по частям из списанных самолетов, говорит журналист военного отдела Фокуса.