Patriot или С-300: журналист об оружии, которое уничтожило уникальный самолет А-50 ВКС РФ

Украина вместе с США модернизирует советские комплексы С-300. Сбитый А-50 россияне теперь не смогут построить, но способны собрать "по частям" из списанных самолетов, говорит журналист военного отдела Фокуса Александр Матвиенко.

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Нет сомнений в том, что редкий российский самолет дальней разведки А-50 был сбит, а самолет ИЛ-22 сильно поврежден именно благодаря действиям украинской армии. Однако есть вопрос: чем именно сбили один самолет и повредили другой — системой Patriot или С-300? Об этом в интервью рассказал журналист военного отдела Фокуса Александр Матвиенко.

В Украине при поддержке западных партнеров действует проект FrankenSAM, в рамках которого советские зенитные комплексы проходят модернизацию. Модернизации подвергаются не только ЗРК "Бук", но и комплексы С-300.

"Если о модернизации ЗРК "Бук" есть много информации, то об обновлении С-300 пока ничего не известно, — рассуждает Александр Матвиенко, — Возможно как раз это и было тестовое применение подобного модернизированного оружия".

Конечно, акцентирует журналист, технические характеристики системы Patriot позволяют сбивать такие самолеты, и если Украина рискнула разместить такой ценный и редкий пока для нас комплекс около линии фронта, то это могла быть и американская система. Какая из этих версий является реальной — неизвестно, говорит Александр Матвиенко.

По его словам, версия оккупантов относительно того, что самолеты пострадали от собственных систем ПВО, демонстрирует поразительную некомпетентность российских войск противовоздушной обороны. Самолет А-50 был особенно ценным, ведь благодаря радару позволял видеть карту Украины как на ладони: агрессор имел информацию о местах запуска ракет и радиолокационных станций на огромных расстояниях. Таких самолетов у россиян остались единицы, ведь это еще советская разработка, а построить подобную модель занимает много времени, средств и технологий, которые трудно теперь получить России.

"Как говорится "на бумаге" у россиян осталось 7-8 подобных самолетов, однако неизвестно, сколько из них способны вообще летать, — отмечает Александр Матвиенко, — А еще огромным ударом для РФ является гибель экипажа А-50, ведь таких специалистов надо обучать годами и их очень мало".

Журналист говорит, что в целом за советские времена было изготовлено около 30 самолетов А-50, поэтому в РФ, теоретически, могут разобрать изношенные авиационные суда этой модели и собрать что-то работающее. Но об изготовлении "с нуля" не может идти и речи, отмечает Александр Матвиенко.

Полный разговор с журналистом военного отдела Фокуса вскоре выйдет на нашем Youtube-канале.

Ранее Фокус рассказывал, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил. Представитель Воздушных сил Украины заявил, что РФ имеет значительный "авиапарк" с многочисленными воздушными средствами поражения.