Удар по имиджу режима: Игнат объяснил, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Представитель Воздушных сил заявил, что РФ имеет значительный "авиапарк" с многочисленными воздушными средствами поражения. Однако, каждая успешная спецоперация Сил обороны Украины приводит к определенным изменениям в тактике противника.

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Украинские войска уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и серьезно повредили командно-десантный самолет Ил-22. В Воздушных силах Украины объяснили, что потеря одного А-50 кардинально не повлияет на расклад вражеских сил с применением авиации на фронте, однако заставит оккупантов осторожнее вести себя в небе. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде".

По словам Игната, А-50 — это самолет, который проводит сканирование территории нашей страны, выявляя воздушные цели до 600 км вглубь. Он также используется для поддержки работы собственной тактической авиации и, как правило, работает вместе с воздушным командным пунктом Ил-22М. Эти борта помогают России управлять действиями своих войск и сил.

Представитель Воздушных сил добавил, что Российская Федерация имеет значительный "авиапарк" с многочисленными воздушными средствами поражения. Однако, каждая успешная спецоперация Сил обороны Украины приводит к определенным изменениям в тактике противника.

Игнат напомнил, что Воздушные силы смогли "подловить" 5 бортов на севере и 3 российских истребителя, которые использовали управляемые авиабомбы вблизи фронтовой линии на Южном направлении. После этого оккупанты воздерживаются от приближения к линии соприкосновения.

"У Воздушных сил появились возможности наносить такие эффективные удары, поэтому агрессор, вероятно, будет вести себя осторожнее. Конечно — это серьезный удар по авиации РФ, а главное — по имиджу российского режима. Потеря такого борта как А-50 вероятно имела место впервые в истории. В то же время Россия имеет еще несколько единиц самолетов дальнего радиолокационного обнаружения в рабочем состоянии, диктатор не собирается останавливаться, поэтому враг вероятно продолжит воплощать свои преступные намерения по ведению военных действий", — говорит спикер.

Уничтожение российского А-50 над Черным морем

14 января нардеп и волонтер Юрий Мысягин сообщил, что ВС РФ потеряли 2 своих самолета над Азовским морем. Речь идет об Ил-22 и А-50.

В ОК "Юг" отметили, что россиян предупреждали о линии обороны на Южном направлении, которая является "точкой невозврата" для врага.

В телеграм-канале Fightbomber, который ведут российские летчики, сообщили о гибели и ранении пилотов ВС РФ.

Военный обозреватель Александр Коваленко считает, что поражение российских самолетов над Азовским морем — очень уникальный случай в мировой истории войн и конфликтов, потому что это было сделано в глубокой тыловой зоне.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления врага Ил-22.