Удар по іміджу режиму: Ігнат пояснив, чи вплине втрата Росією літака А-50 на розклад сил

Речник Повітряних сил заявив, що РФ має значний "авіапарк" із численними повітряними засобами ураження. Проте, кожна успішна спецоперація Сил оборони України призводить до певних змін у тактиці противника.

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Українські війська знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і серйозно пошкодили командно-десантний літак Іл-22. У Повітряних силах України пояснили, що втрата одного А-50 кардинально не вплине на розклад ворожих сил із застосуванням авіації на фронті, однак змусить окупантів обережніше поводитися в небі. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в коментарі "Українській правді".

За словами Ігната, А-50 – це літак, який проводить сканування території нашої країни, виявляючи повітряні цілі до 600 км углиб. Він також використовується для підтримки роботи власної тактичної авіації та, як правило, працює разом з повітряним командним пунктом Іл-22М. Ці борти допомагають Росії управляти діями своїх військ та сил.

Представник Повітряних сил додав, що Російська Федерація має значний "авіапарк" із численними повітряними засобами ураження. Проте, кожна успішна спецоперація Сил оборони України призводить до певних змін у тактиці противника.

Ігнат нагадав, що Повітряні сили змогли "підловити" 5 бортів на півночі та 3 російські винищувачі, які використовували керовані авіабомби поблизу фронтової лінії на Південному напрямку. Після цього окупанти утримуються від наближення до лінії зіткнення.

"У Повітряних сил з’явилися можливості завдавати таких ефективних ударів, тож агресор, імовірно, буде поводитись обережніше. Звісно — це серйозний удар по авіації РФ, а головне — по іміджу російського режиму. Втрата такого борта як А-50 ймовірно мала місце вперше в історії. Водночас Росія має ще кілька одиниць літаків дальнього радіолокаційного виявлення у робочому стані, диктатор не збирається зупинятися, тож ворог ймовірно продовжить втілювати свої злочинні наміри з ведення воєнних дій", — каже речник.

Знищення російського А-50 над Чорним морем

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив знищення літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 і повітряного пункту управління ворога Іл-22.