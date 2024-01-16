А-50 та Іл-22 знищила російська ППО: в ISW пояснили причину появи цього фейку

Фейк, що російські війська збили літак А-50, вигадали для того, щоб запевнити російських пілотів, що місії над Чорним і Азовським морями все ще безпечні, впевнені американські аналітики.

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В ніч проти 14 січня українські війська знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і серйозно пошкодили командно-десантний літак Іл-22. У РФ просочилася інформація, що літаки помилково уразила російська ППО. Навіщо це було зроблено, пояснили в американському Інституті вивчення війни.

Як пишуть в ISW, російський інформаційний простір здебільшого заперечував те, що ЗСУ завдали удару по літаку А-50, натомість просував заяви, що літак був знищений дружнім вогнем російської ППО.

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"Твердження про те, що російська ППО збила А-50, означатиме катастрофічний провал з боку російських військ, якщо це правда. Російське джерело, яке зосереджується на російській авіації, звинуватило російських командирів, які не мають належного досвіду, необхідного для своїх посад", — пишуть аналітики Інституту.

Вони зазначають, що попри заяви про некомпетентне командування, на їхню думку, нинішній командувач Повітряно-космічними силами Росії генерал-полковник Віктор Афзалов має великий досвід в операціях російської ППО.

"Незалежно від того, чи створює його відсутність досвіду пілота якісь проблеми для російських повітряних операцій, що викликає сумніви, його досвід роботи в якості протиповітряної оборони мав би бути відповідним для того, щоб російські війська не збивали власні літаки повітряного управління", — зауважують аналітики.

На їхню думку, невстановлені джерела створили фейк про те, як російські війська збили А-50, щоб запевнити російських пілотів, що місії над Чорним і Азовським морями все ще безпечні, і причиною інциденту стала людська помилка.

"Незрозуміло, чому російським льотчикам має бути зручніше думка про те, що їхні наземні сили ППО настільки некомпетентні", — задаються питанням в Інституті вивчення війни.

Знищення російського А-50 над Чорним морем

14 січня нардеп і волонтер Юрій Мисягін повідомив, що ЗС РФ втратили 2 свої літаки над Азовським морем. Ідеться про Іл-22 й А-50.

В ОК "Південь" зазначили, що росіян попереджали про лінію оборони на Південному напрямку, яка є "точкою неповернення" для ворога.

У телеграм-каналі Fightbomber, який ведуть російські льотчики, повідомили про загибель і поранення пілотів ЗС РФ.

Військовий оглядач Олександр Коваленко вважає, що ураження російських літаків над Азовським морем — дуже унікальний випадок у світовій історії воєн і конфліктів, бо це було зроблено в глибокій тиловій зоні.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив знищення літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 і повітряного пункту управління ворога Іл-22.