"ЗСУ вперше використали системи Patriot у партизанському режимі", — Євген Дикий про збиття літаків РФ (відео)

Українці змогли перевести ЗРК Patriot у "партизанський режим", щоб його не змогли знайти окупанти. Мобільність протиповітряної оборони ЗСУ допомогає зберегти її від ударів ворога, каже ветеран АТО Євген Дикий.

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В армії РФ не настільки "криворука" ППО, щоб збивати власні літаки та ще й ті, що літають у зоні дії тільки російської авіації. Отже, можна зробити висновки, що унікальний літак дальньої розвідки А-50 був збитий, а повітряний штаб ІЛ-22 сильно пошкоджений саме завдяки зусиллям української протиповітряної оборони. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив ветеран АТО й військовий оглядач Євген Дикий.

Він зазначає, що літаки здійснювали політ на висоті близька 12 кілометрів, а там не літають винищувачі ЗСУ. Тим більше були збиті відразу два літаки, а це значить, що ППО знала, по яких цілях стріляла.

"А ще є питання: із чим ППО окупантів могла сплутати ці літаки? У нас подібної техніки немає, а кримська ППО взагалі захищає міст від дронів, — зазначає експерт. — Ба більше, саме кількість у два збиті літаки грає проти версій РФ, бо якби збили лише один літак, вони принаймні могли б відхреститися від цього та сказати, що літак просто "зламався" й ніхто його не збивав".

Але командуванню РФ тепер довелося зробити непростий вибір: визнати вдалу та професійну роботу ППО України або все звалити на "криворукість" власної протиповітряної оборони, зазначає ветеран АТО. Як бачимо, вирішили все ж таки лити бруд на власні війська, тільки б не визнавати перевагу ЗСУ, аже Євген Дикий.

Експерт розповідає, що радіус дії системи Patriot становить близько 160 км, а літаки були атаковані на відстані 137 км, тобто ЗРК Patriot міг розташовуватися за 20 км від лінії фронту. Це була дуже ризикована позиція, адже якби ворог його помітив, то міг легко знищити. І хоча версія з використанням саме американської системи ще не підтверджена, але немає сумніву, що це була далекобійна зенітна ракета, тому що ІЛ-22, який таки дотягнув до аеродрому, мав саме подібні пошкодження від такого боєприпасу.

"Попри поширене уявлення в людей зенітна ракета взагалі не поцілює в літак, а вибухає поруч із ним, — каже Євген Дикий. — У результаті вибуху тисячі дрібних уламків прошивають літак наскрізь і максимально його пошкоджують, роблячи з корпусу своєрідний друшляк".

Подібні пошкодження якраз характерні для зенітних ракет, але ІЛ-22 зміг дотягнути до аеродрому завдяки тому, що ракета вибухнула біля його хвостової частини, зазначає військовий оглядач. За його словами, взагалі могло бути, що ППО стріляло однією ракетою, просто залишки від неї ще й пошкодили саме ІЛ-22, а А-50 був знищенний.

Євген Дикий зазначає, що завдяки успішним останнім операціям зі знищення ворожих літаків Україна вперше у світі відпрацювала застосування систем Patriot у своєрідних "партизанських умовах". Зазвичай цю американську зброю розгортають на кілька місяців на одному місці, що робить її дуже вразливою, а українці спромоглися перевести свою ППО з перших днів війни в рухомий режим, тому її дуже складно уразити, акцентує ветеран АТО.

Раніше Фокус розповідав, що Україна разом зі США модернізує радянські комплекси С-300, тому А-50 могли збити такою ракетою. Збитий А-50 росіяни тепер не зможуть побудувати, але здатні зібрати за частинами зі списаних літаків, каже журналіст воєнного відділу Фокусу.