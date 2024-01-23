Обстріли України не закінчаться до кінця війни: скільки у ворога ракет С-300 й С-400 (відео)

Єдиною відповіддю на ракетні обстріли України можуть біти тільки постаання систем ППО від західних партнерів. Зараз тільки системи SAMP/T і Patriot можуть збивати перероблені балістичні ракети С-300 й С-400, якими армія РФ обстрілює Україну, зазначає полковник ЗСУ Петро Черник.

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Оскільки обстріл Харкова відбувся з використанням ракет С-300, що були перероблені для ударів по наземних об'єктах, то це може свідчити, що окупанти активніше стали модернізувати ці повітряні боєприпаси. Хоча подібні модифікації не є чимось революційним і ЗСУ й армія РФ застосовують подібні зміни в ракетах ще з 2022 року. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий аналітик, полковник Збройних сил України Петро Черник.

За його словами, головна небезпека полягає в тому, що у ворога багато подібних пускових систем для ракет С-300 й С-400 ще з радянських часів. Зараз їх більш ніж пів тисячі, а ще проблема в тому, що вони мобільні й заздалегідь виявити їх дуже важко, як і встигнути перехопити саму ракету.

"Самих ракет армія РФ накопичила понад 5 тисяч і це, звичайно, неймовірна кількість, — акцентує полковник. — На привеликий жаль, ці балістичні ракети нам дошкулятимуть більше й більше з кожним днем".

Військовий аналітик зазначає, що бойова частина подібних ракет сягає 80-100 кг, а це серйозний і дуже потужний боєприпас. Повноцінно боротися з такими ракетами можуть тільки західні системи SAMP/T і Patriot, яких, на жаль, в України доволі мало. Полковник каже, що їх недостатньо для того, щоб закрити не тільки фронт протяжністю 2000 км, але й північний кордон із Білоруссю, який удвічі коротший.

За словами Петра Черника, сподіватися на припинення обстрілів не треба, адже РФ вдалося поставити на конвеєр такі ракети як Х-101, 3М14 "Калібр", Х47М2 "Кинджал", 9М723 й 9М728 для комплексів "Іскандер". І хоча ракет таких типів Росія не може виробляти в режимі нон-стоп, але завдяки обходу санкцій і різномаїттю їх видів обстріли України окупанти продовжать до кінця війни.

Що стосується унікального збитого літака далекої розвідки А-50, то в росіян на сьогодні залишилося ще 5 робочих екземплярів, каже військовий аналітик. Цього цілком достатньо, щоб підтримувати подібний ритм ракетних ударів, що зараз наносить російський агресор по нашій державі.

"Але навіть використовуючи "шахеди" разом із обстрілами ракетами, окупанти нас більше нічим не здивують, бо ми всі на вершині технологій, — зазначає Петро Черник. — Тому тут питання тільки в наявності сучасних західних систем ППО".

Фокус раніше писав, що високотехнологічна далекобійна зброя Заходу зможе змінити хід війни з Росією. Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше говорив, що до британських і французьких ракет мають приєднатися німецькі Taurus.