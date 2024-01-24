Надо уничтожать ракетные установки на территории РФ: в этом помогут диверсанты, — майор запаса (видео)

Украине нужны дальнобойные ракеты, чтобы установки для запуска переделанных С-300 и С-400 не могли обстреливать приграничные города. Можно также активизировать диверсионную работу по уничтожению таких установок, считает участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Чтобы предотвращать обстрелы Украины переработанными ракетами С-300 и С-400, которыми армия РФ недавно обстреляла Харьков, Киеву нужны подобные ракеты, которые смогут, прежде всего, поражать пусковые установки для этих боеприпасов. Такие ракеты должны иметь дальность более 500 км и быть не очень дорогими, а также их должно быть очень много. Об этом в интервью Фокусу заявил майор запаса и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Он отметил, что у россиян очень много как пусковых установок, так и самих ракет С-300, накопившихся еще с советских времен. Перехватывать подобные баллистические боеприпасы в воздухе очень трудно, потому что Украине не хватает средств ПВО.

"Западные партнеры передают нам по 100-200 ракет ПВО в месяц, а у россиян этих переделанных С-300 и С400 около 5 тысяч штук, — акцентирует майор запаса, — Для "Кинжалов" и "Искандеров" этого достаточно, но для борьбы с массовыми С-300 и С-400 надо уничтожать сами пусковые установки".

Поэтому, по словам эксперта, надо как можно быстрее активизировать собственный ВПК на выпуск дальнобойных ракет для поражения боевых установок на расстоянии более 300 км, а также настаивать на помощи партнеров, пока украинский ВПК начнет выпуск. Украине особенно необходимо прикрыть именно линию фронта и приграничные области.

"У союзников очень странная позиция, при которой они могут нам передавать дальнобойные ракеты при условии, что ВСУ не будут ими стрелять по территории РФ, — говорит Алексей Гетьман, — Но как в таком случае уничтожать именно эти пусковые установки? Сколько еще мирных украинцев должно погибнуть от обстрелов со стороны РФ?".

Ну мнению майора запаса, актуальным является активизация диверсионных действий по производству или мест хранения таких ракет в тылу врага. Если пока мы не можем бить ракетами по самим установкам, их надо уничтожать другим способом — с помощью диверсантов.

Фокус ранее писал, что высокотехнологичное дальнобойное оружие Запада сможет изменить ход войны с Россией. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее говорил, что к британским и французским ракетам должны присоединиться немецкие Taurus.