"Миллион дронов могут изменить ход войны, но этого недостаточно", — пилот группы "Asgard" (видео)

Для полноценной победы с использованием дронов нужна соответствующая обслуживающая инфраструктура и много пилотных групп. А еще их надо интегрировать в боевые части, отмечает пилот подразделения "Глаза" Андрей с позывным "Джоконда".

Украинцы на поле боя побеждают врага не количеством, а именно качеством. ВСУ стали первыми, кто начал использовать гражданские FPV-дроны для поражения военной техники и живой силы российских оккупантов. Об этом в интервью Фокусу рассказал пилот группы "Asgard", подразделения "Глаза" Андрей с позывным "Джоконда".

Он отмечает, что украинская армия старается максимально сохранять личный состав и бить агрессора с помощью техники тщательно обдумывая каждый вылет дронов. При этом используются любые новейшие средства, даже те, которые официально не привлечены к поставке в армию.

"К сожалению, сегодня Украине критически не хватает боеприпасов для освобождения территорий, есть только для сдерживания врага, — акцентирует Андрей — Уже является большой победой, что нам удалось не только освободить многие города и области страны, но и постоянно сдерживать то нашествие, которое идет из России".

Если обещание Владимира Зеленского о миллионе дронов сбудется, то это действительно даст огромное преимущество ВСУ, говорит военный. Главное, чтобы эти беспилотники и группы по их обслуживанию были интегрированы в боевые подразделения, а не просто находились с "гастролями" на позициях, ведь в таком случае группы и дроны будут мешать друг другу.

"Недостаточно просто иметь миллион БПЛА, все должно работать в комплексе и слаженно, — рассказывает пилот дрона с позывным "Джоконда", — В том числе надо как-то стандартизировать мощный боекомплект для дронов, ведь сегодня это все кустарные разработки инженеров на фронте, использующих еще советские боеприпасы".

По мнению Андрея, невозможно предсказать, когда закончится война, ведь произойти может что угодно. Но он точно знает, что армия РФ воюет без мотивации и конкретной цели и не понимает, что делает в Украине. Боец с позывным "Джоконда" уверен, что все украинцы знают, что будет в результате проигрыша, поэтому призывает каждого делать свой общий вклад в борьбу с оккупантами.

"Я недавно услышал довольно меткое высказывание от одного блогера о пожертвованиях. Он отметил, что пожертвования это не милость, а обязанность каждого украинца, — говорит Андрей, — И это действительно правда, ведь все мы вместе должны всеми силами, кто чем может, но привлекаться к общей борьбе".

Когда пилот группы "Asgard" уничтожает свою очередную цель, он понимает, что тем самым отомстил за погибших и замученных украинцев. Мало того, акцентирует Андрей, своей работой он бьет на предупреждение, и уничтоженный оккупант или техника больше не станет причиной гибели украинских граждан или защитников Украины.

Ранее Фокус рассказывал, что "корейского сценария" Украине не следует ожидать, а вот что-то по принципу линии разграничения с введением миротворцев — более реальная альтернатива. Однако все это являются теоретическими вариантами, отмечает полковник ВСУ Петр Черник.