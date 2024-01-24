Обмен пленными сорвали специально: эксперт рассказал, почему России выгодно падение самолета Ил-76

Российские пропагандисты после падения самолета показали список якобы украинских военнопленных, которые находились на борту. Правдивость этих данных установят лишь патологоанатомы и криминалисты, но для этого РФ обязана представить тела погибших, говорит Фокусу генерал-майор, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

Российское военное командование и спецслужбы могли тщательно подготовить операцию по сбиванию транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Оккупанты доподлинно знали, куда направляется самолет и сколько человек в нем было. Такое мнение высказал Фокусу генерал-майор, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

Российские пропагандисты после падения самолета опубликовали список якобы украинских военнопленных, которые находились на борту Ил-76. Но данные 17 человек совпадают со списком пленных, которых уже обменяли 3 января, заметило агентство УНИАН.

В офисе украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца сообщили Фокусу, что выясняют ситуацию с крушением самолета Ил-76 и анализируют все данные. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными не ответил на телефонный звонок Фокуса.

Ягун отмечает, что столь слаженный уровень обмена данными о падении самолета между пропагандистами, Минобороны РФ и депутатами Госдумы невозможен без предварительной подготовки.

"В режиме онлайн просто так подобные сведения не передаются. Это мог быть умышленный срыв обмена пленными с последующим обвинением Украины. Публикация списка погибших — элемент давления на общество. Вторая версия заключается в "страховании" самолетов ВКС РФ, летающих на границе с Украиной. Чтобы мы оглядывались, вдруг в самолете военнопленных перевозят", — комментирует эксперт

Если список действительно правдивый, россияне должны представить Украине тела погибших, а патологоанатомы четко установят, погибли они в результате падения Ил-76, или раньше.

Вызывает вопросы и количество охранников — три наблюдателя на 65 пленных. Бывший украинский военнопленный Максим Колесников рассказывал, что когда его везли самолетом из Брянска в Белгород, на 50 украинских пленных было примерно 20 человек российской военной полиции.

Колесникова и других военнопленных доставляли в Белгород самолетом из Брянска с остановкой в Курске.

"Военный самолет — всегда легитимная цель. Р***ня форсит вопрос с пленными для того, чтобы заставить Украину не сбивать самолеты над территорией р***шки. Третье. Пленных действительно регулярно перевозят самолетами. Но это не повод верить Конашенкову [Игорю, руководителю департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ]", — рассказывал он.

Напомним, по данным сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar, российский самолет Ил-76 фиксировали ночью 24 января возле Сирии. Борт направился в Россию через воздушное пространство Саудовской Аравии и Ирана.

Фокус ранее детально разбирал версии происшествия в Белгородской области. Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что 24 января готовился обмен военнопленными между РФ и Украиной.